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  3. Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)

Galatasaray - Tokat Belediye Plevne: 3-1

SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Burhan İlhan, Gürhan Gül

GALATASARAY: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Muzaffer Yönet, Gergye, Emin Gök)

TOKAT BELEDİYE PLEVNE: İbrahim Akşeker, Okello, Bahov, Murathan Kısal, Vefa Yılmaz, Turgay Doğan (Semih Çelik, Fatih Ürün, Mesut Akman, Bedirhan Bülbül, Yiğit Onaylı, Julius)

SETLER: 25-21, 25-16, 22-25, 25-19

SÜRE: 108 dakika (26, 28, 30, 24)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final maçında Galatasaray, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde İstanbul BBSK ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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