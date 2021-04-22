Galatasaray, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 21.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Trabzonspor maç sonucu: Galatasaray Trabzonspor 1 1 Galatasaray Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 19:00

Galatasaray Trabzonspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Mert Güzenge(avar), Bahattin Duran(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor, 66. Arda Turan

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Emre Akbaba,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Kılınç 83.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk, Ryan Guno Babel 83.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk, Gedson Carvalho Fernades 54.dk

Oyuna Girenler

Arda Turan 83.dk, Oğulcan Çağlayan 76.dk, Ömer Bayram 83.dk, Halil İbrahim Dervişoğlu 46.dk, Emre Akbaba 54.dk

Trabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 2. Berat Ayberk Özdemir, 18. Caleb Ansah Ekuban, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 61. Abdulkadir Parmak, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 79. Benık Tunanı Afobe, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Edgar Mıguel Ie,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 28.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Anthony Nnaduzor Nwakaeme 77.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Anastasıos Bakasetas 89.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 89.dk

Oyuna Girenler

Abdülkadir Ömür 77.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 86.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 89.dk, Benık Tunanı Afobe 89.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 34 22 6 6 72 35 72 37 2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 3 Galatasaray 34 20 6 8 66 33 66 33 4 Trabzonspor 35 16 12 7 42 33 60 9 5 Hatayspor 34 15 8 11 57 43 53 14 6 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 52 15 7 Gaziantep FK 33 13 12 8 49 39 51 10 8 Sivasspor 34 12 15 7 47 40 51 7 9 Fatih Karagümrük 34 13 11 10 49 40 50 9 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Çaykur Rizespor 34 10 12 12 44 54 42 -10 12 Antalyaspor 35 9 15 11 36 47 42 -11 13 Konyaspor 34 10 11 13 42 45 41 -3 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 37 -13 17 Kayserispor 34 8 11 15 26 43 35 -17 18 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 19 Başakşehir FK 33 8 9 16 36 53 33 -17 20 Gençlerbirliği 34 8 8 18 34 60 32 -26 21 Denizlispor 34 6 9 19 32 59 27 -27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları