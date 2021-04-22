Galatasaray, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 36. hafta maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 21.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Trabzonspor maç sonucu:
|Galatasaray
|Trabzonspor
|1
|1
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Galatasaray, Trabzonspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 19:00
Galatasaray Trabzonspor Maçının Hakemleri
Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Mert Güzenge(avar), Bahattin Duran(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor, 66. Arda Turan
Teknik Sorumlu
Fatih Terim
Goller
Emre Akbaba,90+5.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Kılınç 83.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk, Ryan Guno Babel 83.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk, Gedson Carvalho Fernades 54.dk
Oyuna Girenler
Arda Turan 83.dk, Oğulcan Çağlayan 76.dk, Ömer Bayram 83.dk, Halil İbrahim Dervişoğlu 46.dk, Emre Akbaba 54.dk
Trabzonspor İlk 11
1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 2. Berat Ayberk Özdemir, 18. Caleb Ansah Ekuban, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 99. Serkan Asan
Yedekler
16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 61. Abdulkadir Parmak, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 79. Benık Tunanı Afobe, 75. Faruk Can Genç
Teknik Sorumlu
Abdullah Mucib Avcı
Goller
Edgar Mıguel Ie,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 28.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 65.dk
Oyundan Çıkanlar
Anthony Nnaduzor Nwakaeme 77.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Anastasıos Bakasetas 89.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 89.dk
Oyuna Girenler
Abdülkadir Ömür 77.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 86.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 89.dk, Benık Tunanı Afobe 89.dk
Süper Lig 36. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|34
|22
|6
|6
|72
|35
|72
|37
|2
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|3
|Galatasaray
|34
|20
|6
|8
|66
|33
|66
|33
|4
|Trabzonspor
|35
|16
|12
|7
|42
|33
|60
|9
|5
|Hatayspor
|34
|15
|8
|11
|57
|43
|53
|14
|6
|Alanyaspor
|34
|15
|7
|12
|52
|37
|52
|15
|7
|Gaziantep FK
|33
|13
|12
|8
|49
|39
|51
|10
|8
|Sivasspor
|34
|12
|15
|7
|47
|40
|51
|7
|9
|Fatih Karagümrük
|34
|13
|11
|10
|49
|40
|50
|9
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|12
|12
|44
|54
|42
|-10
|12
|Antalyaspor
|35
|9
|15
|11
|36
|47
|42
|-11
|13
|Konyaspor
|34
|10
|11
|13
|42
|45
|41
|-3
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|34
|9
|10
|15
|37
|50
|37
|-13
|17
|Kayserispor
|34
|8
|11
|15
|26
|43
|35
|-17
|18
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|19
|Başakşehir FK
|33
|8
|9
|16
|36
|53
|33
|-17
|20
|Gençlerbirliği
|34
|8
|8
|18
|34
|60
|32
|-26
|21
|Denizlispor
|34
|6
|9
|19
|32
|59
|27
|-27
Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları
|20.04.2021
|Sivasspor
|0-0
|Beşiktaş
|20.04.2021
|Kayserispor
|2-2
|Gençlerbirliği
|20.04.2021
|Fatih Karagümrük
|1-1
|Göztepe
|20.04.2021
|Çaykur Rizespor
|5-3
|Konyaspor
|20.04.2021
|Hatayspor
|3-2
|Antalyaspor
|21.04.2021
|MKE Ankaragücü
|1-1
|Denizlispor
|21.04.2021
|BB Erzurumspor
|1-0
|Yeni Malatyaspor
|21.04.2021
|Galatasaray
|1-1
|Trabzonspor
|22.04.2021
|Alanyaspor
|Gaziantep FK
|22.04.2021
|Kasımpaşa
|Başakşehir FK