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Galatasaray, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray, Trabzonspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 36. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Galatasaray ve Trabzonspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 36. hafta maçında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 21.04.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Galatasaray, Trabzonspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Galatasaray - Trabzonspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Galatasaray, Trabzonspor maç sonucu:

GALATASARAY TRABZONSPOR
Galatasaray Trabzonspor
1 1

Galatasaray Trabzonspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Galatasaray, Trabzonspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 19:00

Galatasaray Trabzonspor Maçının Hakemleri

Mete Kalkavan(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Süleyman Özay(2. Yardımcı Hakem), Koray Gençerler(dördüncü Hakem), Cüneyt Çakır(var), Mert Güzenge(avar), Bahattin Duran(avar)

GALATASARAYGalatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 2. Şener Özbayraklı, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 54. Emre Kılınç, 83. Gedson Carvalho Fernades, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 11. Halil İbrahim Dervişoğlu, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 17. Oğulcan Çağlayan, 19. Ömer Bayram, 20. Emre Akbaba, 23. Emre Taşdemir, 49. Valentıne James Ozornwafor, 66. Arda Turan

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Emre Akbaba,90+5.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Marcos Do Nascımento Teıxeıra 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Kılınç 83.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk, Ryan Guno Babel 83.dk, Sofıane Feghoulı 46.dk, Gedson Carvalho Fernades 54.dk

Oyuna Girenler

Arda Turan 83.dk, Oğulcan Çağlayan 76.dk, Ömer Bayram 83.dk, Halil İbrahim Dervişoğlu 46.dk, Emre Akbaba 54.dk

TRABZONSPORTrabzonspor

Trabzonspor İlk 11

1. Uğurcan Çakır, 3. Marlon Rodrıgues Xavıer, 2. Berat Ayberk Özdemir, 18. Caleb Ansah Ekuban, 8. Lewıs Renard Baker, 9. Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 11. Anastasıos Bakasetas, 21. Jorge Djanıny Tavares Semedo, 32. Edgar Mıguel Ie, 13. Vıtor Hugo Franchescolı De Souza, 99. Serkan Asan

Yedekler

16. Erce Kardeşler, 4. Hüseyin Türkmen, 5. Seyedmajıd Hosseını, 10. Abdülkadir Ömür, 61. Abdulkadir Parmak, 23. Kamil Ahmet Çörekçi, 24. Flavıo Medeıros Da Sılva, 39. Atakan Gündüz, 79. Benık Tunanı Afobe, 75. Faruk Can Genç

Teknik Sorumlu

Abdullah Mucib Avcı

Goller

Edgar Mıguel Ie,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Anastasıos Bakasetas 60.dk, Sarı Kart Edgar Mıguel Ie 28.dk, Sarı Kart Vıtor Hugo Franchescolı De Souza 65.dk

Oyundan Çıkanlar

Anthony Nnaduzor Nwakaeme 77.dk, Caleb Ansah Ekuban 86.dk, Anastasıos Bakasetas 89.dk, Jorge Djanıny Tavares Semedo 89.dk

Oyuna Girenler

Abdülkadir Ömür 77.dk, Flavıo Medeıros Da Sılva 86.dk, Kamil Ahmet Çörekçi 89.dk, Benık Tunanı Afobe 89.dk

Süper Lig 36. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş34226672357237
2Fenerbahçe34216761346927
3Galatasaray34206866336633
4Trabzonspor35161274233609
5Hatayspor341581157435314
6Alanyaspor341571252375215
7Gaziantep FK331312849395110
8Sivasspor34121574740517
9Fatih Karagümrük341311104940509
10Göztepe351211125148473
11Çaykur Rizespor34101212445442-10
12Antalyaspor3591511364742-11
13Konyaspor34101113424541-3
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3491015375037-13
17Kayserispor3481115264335-17
18BB Erzurumspor3581017365834-22
19Başakşehir FK338916365333-17
20Gençlerbirliği348818346032-26
21Denizlispor346919325927-27

Süper Lig 36. hafta Fikstür sonuçları

20.04.2021Sivasspor0-0Beşiktaş
20.04.2021Kayserispor2-2Gençlerbirliği
20.04.2021Fatih Karagümrük1-1Göztepe
20.04.2021Çaykur Rizespor5-3Konyaspor
20.04.2021Hatayspor3-2Antalyaspor
21.04.2021MKE Ankaragücü1-1Denizlispor
21.04.2021BB Erzurumspor1-0Yeni Malatyaspor
21.04.2021Galatasaray1-1Trabzonspor
22.04.2021Alanyaspor Gaziantep FK
22.04.2021Kasımpaşa Başakşehir FK
Tayfun Altuntaş
Editör
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