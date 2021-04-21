Galatasaray -Trabzonspor maçı canlı izle | GS- TS maçı canlı anlatım skor takip | Galatasaray- Trabzonspor Bein Sports 1 yayını futbolseverlerin en çok araştırdığı başlıklar olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin bay geçtiği, Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Galatasaray, Trabzonspor karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

GALATASARAY -TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | GALATASARAY- TRABZONSPOR BEİN SPORTS 1 YAYINI

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleyi canlı anlatım olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Zorlu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Zorlu mücadeleyi Bein Connect'ten de canlı olarak izleyebileceksiniz.

Bein Connect izlemek için tıklayınız.

BEİN SPORTS 1 FREKANS BİLGİLERİ

Kanal: beIN Sports 1 HD Turkey

Paket : Digiturk

Frekans :10887.00

Polarisazyon : V - Dikey

SR: 30000

FEC : 5/6

Uydu: Eutelsat 7C

Şifre: Irdeto 2

Kategori: Spor

GS- TS MAÇI CANLI ANLATIM SKOR TAKİP

Galatasaray ile Trabzsonpor arasındaki mücadeleyi canlı olarak takip etmek mümkün. Mücadeleyi aşağıdaki linke tıklayarak canlı anlatım skor takibini yapabilirsiniz.

Galatasaraty- Trabzonspor canlı anlatım, skor takibi

GALATASARAY- TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

.