Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Galatasaray bu sezon başarısızsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" sorusuna, "Sebep A benim. Sebep B de Fatih Terim" yanıtını verdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise "Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FATİH TERİM: SONUN BAŞLANGICI MUSLERA'NIN SAKATLIĞI"

Sonun başlangıcının Rize'de Muslera'nın sakatlanması olduğunu dile getiren Terim, "Bir defa 14'üncü dakikada Rize'de Muslera'nın ayağının kırılması, bana göre her şeyin sonunun başlangıcı orası. O kadar etkilendiler ki maç içerisinde. Soyunma odasında da devam etti. Her maçın soyunma odasında Muslera kaygısı devam etti. Biz orada sadece Muslera'yı kaybetmedik. Andone'yi de kaybettik. Kaleci yanlışlıkla düştü ya üstüne... Onları kötü etkiledi. O günkü ortamı söylememize gerek yok. Hakemin neler yaptığını... Derken orada 4 kayıp verdik. 2 cezalı, 2 sakatlık. Buradaki Antep maçı. Olacak iş değil. Her gün eksiliyoruz. Buna rağmen bu şartlarda bugün 32'nci dakikaya kadar en az 3-4 net pozisyon var. İyi oynadık. Bazen böyle ne yapsanız olmayabilir. Bazen bütün aksilikler üstünüze gelir. Pandemi öncesi kaleden alıp karşı kaleye kadar giden bir Galatasaray vardı. Allah kimseye vermesin. Pandemi sonrası o süreç başlangıçla birlikte kötü gitti. Bunlar futbolda oluyor" diye konuştu.

"ALİ PALABIYIK VAR HAKEMİ OLARAK KALSA DAHA İYİ"

Maçın VAR hakemi Ali Palabıyık'ı eleştiren Fatih Terim, "Bunları söylerken bazı şeyleri de atlamamamız lazım. Bugün kırmızı kart yüzde yüz doğru. Çağıran kim, Ali Palabıyık. Geçen sene Mehmet Topal'ın Martin'e yaptığı fauldeki hakem kim? Demek ki VAR'dan iyi görüyor. VAR hakemi kalsa daha iyi. Feghouli'ye hiç yakışmadı. O ana kadar 2 pozisyona girdik. Her sene de şampiyon olmak için uğraşıyoruz. Bazen aklınızda olmayan işler başınıza geliyor. Buna da şükür. Allah beterinden saklasın. Hiç olmasa çıkaracağımız 11 var. Gemiyi en emin, en güzel şekilde limana yanaştırmaya çalışacağız. Başımıza neredeyse gelmedik kalmadı. Oyuncumuz sıtmaya yakalandı. Belhanda'nın çenesi kırıldı. Ömer parmak ameliyatı oldu. Luyindama milli maçta gitti. Lemina, Saracchi... Böyle gidiyoruz. Bunlar olmaması gerekenler. Fatih Terim'in takımında da olmaması gereken şeyler. Sezon sonunu bekleyeceğiz. Defter eksi artısında neler olacak. Hepimiz göreceğiz" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE EN FAZLA YARA ALAN TAKIM BİZ OLDUK"

Kadroda eksikliklerin fazla olmasından dolayı gelecek haftalarda Şampiyonlar Ligi için endişe duyup, duymaması ile ilgili sorulan soruya Terim, "Endişelendirmiyor. Ben Galatasaray teknik direktörüyüm. Muhakkak üzülürüm. Endişe duyacağım bir şey yok. Her sene en iyisini yapmış, en fazla şampiyon olmuş, en fazla başarılı olmuş bir kulübün gerektiği zamanda kayıpları da aynı şekilde karşılaşması gerekir. Daha 4 maçımız var. Elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ne olursa da en emniyetli şekilde sonunu getireceğiz. Pandemi öncesi ve sonrası en fazla yara alan takım biz olduk" yanıtını verdi.

Fatih Terim son olarak bir basın mensubunun Galatasaray bu sezon başarısızsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir" sorusuna, "Düşünüyorum. Sebep a benim. Sebep b Fatih Terim" şeklinde yanıt vererek sözlerini noktaladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR: LİGİN SONUNA KADAR BU YARIŞI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise kazandıkları için oyuncularını kutladı. İyi bir mücadele olduğunun altını çizen Çimşir, "Oyun başlangıcımız, oyunun gidişatı itibarıyla iyi bir mücadele oldu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra penaltıdan golü bulmamız, sonrasında ikinci yarı golü bulmamız bizi daha güvenli bir oyuna itti. Özellikle ilk yarı Galatasaray'ın Başakşehir maçında geriden oyun kurmasına baskıyla karşılık vermek istedik. Geneliyle başarılı olduk. Genel itibarıyla oyunun özellikle ikinci yarısında daha güvenli, daha çok topa sahip olan takımdık. Belli bölümlerde skorun rahatlığıyla gereğinden fazla uzun top oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün sakatlıktan gelen oyuncular vardı. Sakatlıktan çıkardığımız oyuncular vardı. Yoğun bir takvime giriyoruz. Bütün oyuncuları ekonomik kullanmalıyız. Kazandık, yolumuza devam ediyoruz. Ligin sonuna kadar bu yarışı sürdürmek istiyoruz" dedi.

"BİR İKİ POZİSYON HARİCİNDE ÖNDEKİ BASKIYI İYİ YAPTIK"

Galatasaray'ın geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir karşılaşmasına iyi çalıştıklarını söyleyen Çimşir, şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta Başakşehir maçında iyi oyun sergileyen bir Galatasaray vardı. Sahte 9 ile oynaması, Emre Akbaba'nın oynaması bize zaman zaman problem yaşattı. İyi karşılık verdik. Daha çok merkezi kapattık, orada yetenekli oyuncuları vardı. Merkezi kapatıp, kenara oynatmak isteği vardı. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bir iki pozisyon haricinde öndeki baskıyı iyi yaptık. İkinci yarı skoru aldıktan sonra biraz daha oyunun güvenliğini elimize alarak oynamaya çalıştık. Oyuncuların isteği, arzusu, beraberlikten sonra ortaya koyduğu geri dönüş benim için saygıya değerdi. Hepsini tebrik ediyorum."

"İNADIMIZI SEZON SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise Hüseyin Çimşir, "Biz şehir olarak, coğrafya olarak inatçı insanlarız. Sonuna kadar takım halinde bu mücadeleyi yapacağımızı düşünüyorum, camia ve oyuncu grubu ile beraber. İnşallah bu inadımızı sezon sonuna kadar taşıyacağız. Sonucunu da hep beraber göreceğiz" diye konuştu ve sözlerini tamamladı.

