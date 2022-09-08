Galatasaray, transfer bombalarını art arda patlattı, taraftarını mest etti! İstanbul'a yıldız akını: İşte gelen isimler...

Transfer döneminde birçok mevkide eksiği bulunan Galatasaray, son 24 saati çok hareketli geçirdi. Sarı kırmızılı takım Fransız ekibi Paris Saint Germain'den Arjantinli forvet oyuncusu Mauro İcardi'yi 1 yıllığına kiraladı.

YUSUF DEMİR TRANSFERİ GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLDÜ

Sarı kırmızılılar Erden Timur'un önderliğinde sürdürdüğü transfer harekatında hız kesmedi. Cimbom geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen 18 yaşındaki Yusuf Demir'i, Avusturya ekibi Rapid Wien'den 6 milyon EURO bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

RASHİCA KİRALANDI

Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Norwich City'den Milot Rashica'yı 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı.

STOPER BÖLGESİNE MATHİAS ROSS GELDİ

Sarı kırmızılı takım stoper bölgesine de takviye yaptı. Aslan, Danimarka'nın Aalborg takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Mathias Ross'u transfer etti.

ON NUMARA BÖLGESİNE TECRÜBELİ MATA TRANSFER EDİLDİ

On numara bölgesi için tecrübeli bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan aslan, geçtiğimiz sezon Manchester United forması giyen 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Manuel Mata ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.