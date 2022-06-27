Rusya, Ukrayna'da bir AVM'ye füze saldırısında bulundu! Ölü ve yaralılar var!İstanbullular dikkat! Saat verildi, kuvvetli fırtına geliyor!ÖSYM tarih vererek duyurdu! Sınav görevli ücretleri güncelleniyor!Çürüyen cesedi buzluktan çıktı! Annenin 3 yaşındaki çocuğuna yaptığı yürekleri paramparça ettiKurban Bayramı kediler nereye gider, nereye kaybolur?Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendiTozlu Yaka dizisi nerede çekiliyor? Özel Yağızoğlu Koleji nerede?16 yaşından küçüklere çay ve kahve satışı yasağı! O ülkede teklif edilen yasak, tartışma konusu olduKonuşanlar programında başörtülü kızın çirkin küfürleri "Pes" dedirtti! Ağzından küfürden başka bir şey çıkmadı!Sanatı Keşfet Proje için 300 öğrenci keşfedildi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

Galatsaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un 4 mevkiye öncelikli olarak transfer istediği belirtildi.

Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. İlk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer hedeflerini belirledi.

Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk,  sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet alınması konusunda yönetimden talepte bulundu

İşte mevkilere göre transferde adı geçen isimler:

Sağ bek: Mert Müldür (Sassuolo), Onur Bulut (Kayserispor)

Orta saha: Morgan Sanson ( Aston Villa),  Joao Mario (Benfica) 

Kanat forvet: Ola Solbakken ( Bodo Glimt),

Forvet: Umut Bozok ( FC Lorient), Vedat Muriç (Lazio), Shomurodov (Roma)

Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT