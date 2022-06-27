Galatasaray transfer haberi! Okan Buruk, 4 bölgeye transfer istedi! Adaylar belirlendi

Domenec Torrent ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Okan Buruk'u takımın başına getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. İlk olarak Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer hedeflerini belirledi.

TRT Spor'un haberine göre Okan Buruk, sağ bek, orta saha, kanat forvet ve forvet alınması konusunda yönetimden talepte bulundu

İşte mevkilere göre transferde adı geçen isimler:

Sağ bek: Mert Müldür (Sassuolo), Onur Bulut (Kayserispor)

Orta saha: Morgan Sanson ( Aston Villa), Joao Mario (Benfica)

Kanat forvet: Ola Solbakken ( Bodo Glimt),

Forvet: Umut Bozok ( FC Lorient), Vedat Muriç (Lazio), Shomurodov (Roma)