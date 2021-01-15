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  3. Galatasaray transfer haberi: Seri için yapılan görüşmeler tıkandı!

Galatasaray transfer haberi: Seri için yapılan görüşmeler tıkandı!

Ara transfer dönemini iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Seri'ye tekrar göz dikti. Ancak transferde bazı pürüzler ortaya çıktı.

Galatasaray transfer haberi: Seri için yapılan görüşmeler tıkandı!

Süper Lig'de transfere en fazla ihtiyacı olan kulüplerin başında gösterilen Galatasaray'da, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına çalışmalar yapılıyor. Geçen sezon Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralanan ve başarılı bir performans ortaya koyan Seri için sarı-kırmızılılar tekrar görüşme halinde.

A Bola'nın haberine göre Galatasaray, Seri'yi yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istese de Fulham'ın kiralama adına istediği ücretin sorun yarattığı iddia ediliyor. 

Aynı haberde bulunan bir başka gelişme ise Benfica'nın Seri'ye talip olduğu yönünde. Galatasaray'ın da elini güçleştiren bu durumlar transferin bir müddet daha uzamasını sağlayacak. 

2018'de 30 milyon Euro karşılığında Nice'ten Fulham'a transfer olan Seri, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçirdikten sonra bu sezon ise Fulham'ın Premier Lig kadrosunda kendine yer bulamadı. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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