Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

Transfer çalışmalarında gözünü karartan Galatasaray, Arsenal'dan Lucas Toreira ve Napoli'den ayrılan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. İki futbolcunun bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenirken sarı kırmızılıların Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez ile de temas halinde olduğu belirtildi.

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Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda hareket eden Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar Arsenal'de forma giyen 26 yıl yaşındaki Lucas Torreira'nın transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Sarı kırmızlılar, yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

Dries Mertens - Lucas Torreira

BERABER İSTANBUL'A GELİYORLAR

Sarı kırmızılılar İtalya'nın Napoli takımından ayrılan 35 yaşındaki Dries Mertens ile de anlaşma sağladı. Cimbom'un yıldız futbolcu ile de 1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi. İki futbolcu bu akşam aynı uçakla İstanbul'a gelecek.

ALEXİS SANCHEZ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sarı kırmızıların ayrıca İnter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili forvet Alexis Sanchez ile de görüştüğü ifade edildi. Görüşmelerin olumlu ilerlediği sarı kırmızılıların, yıldız futbolcuyu kadroya katmak istediği kaydedildi.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

TORREİRA DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı kırmızılıların kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Sarı kırmızılı takımın 6 milyon Euro'ya bu transferi tamamladığı aktarılıyor. Kariyerinde 289 maça çıkan Lucas Torreira 23 gol attı, 12 asist yaptı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

Lucas Torreira

MERTENS'İN GOLCÜLÜĞÜ GÜÇ KATACAK

Galatasaray'ın transfer ettiği bir diğer isim olan Belçikalı yıldız Dries Mertens'in bonservis değeri Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde 682 maça çıkan futbolcu, bu maçlarda 246 gol attı, 181 asist yaptı.

Galatasaray transferde bombaları patlatıyor! Dries Mertens ve Lucas Torreira geliyor, Alexis Sanchez ile görüşme var

Dries Mertens

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