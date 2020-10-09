Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takımı hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'de milli araya girilmişken hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 5. haftada Alanyaspor ile oynayacağı maç için idmanlarını sürdürüyor. Milli maç arasında Türkiye Ümit Milli takımı ile hazırlık maçına çıkacak olan Galatasaray, bu maç ile hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle Süper Lig ve Avrupa kupalarında şans bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. Bu arada Ümit Milli Takım kadrosunda Galatasaray'ın Şanlıurfaspor'a kiraladığı Erkan Süer de bulunuyor.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray, Türkiye Ümit Milli Takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirecek. Mücadelenin canlı olarak yayınlanması beklenmiyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın skor takibi ve detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.

ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), İrfan Can Eğribayat (Göztepe).

Defans: Serkan Asan, Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya (Beşiktaş).

Orta saha: Erkan Süer (Galatasaray), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Oğulcan Ülgün (Altınordu).

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), İlker Karakaş (Gençlerbirliği).