Spor Toto Süper Lig’e verilen ara ile birlikte takımlar hazırlık maçı ile form tutmak ve hazırlanmak istiyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Tuzlaspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Galatasaray – Tuzlaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GALATASARAY – TUZLASPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Tuzlaspor hazırlık maçı 28 Ocak 2022 Cuma bugün oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Florya Metin Oktay Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Tuzlaspor hazırlık maçı GS TV kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

GS TV internet üzerinden ve televizyon üzerinden şifresiz bir şekilde takip edilebilmektedir.