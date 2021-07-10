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Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde finale kalmaya hak kazanan Galatasaray U19 ile Trabzonspor U19 takımları karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Antalya'da gerçekleştirilen Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde çeyrek final ve yarı final heyecanının sona ermesinin ardından sıra şampiyonu belirleyecek olan final müsabakasının oynanmasına geldi. Bu kapsamda yarı finalde Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor ile normal süresi 2-2 biten yarı final maçının uzatmalarında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek finale adını yazdıran Galatasaray karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün,  saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor. 

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN,  SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları arasında oynanacak olan Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finali maçı  13 Temmuz Salı günü saat 21.00’de Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Zorlu maç A Spor'dan kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Final maçını kazanan takım, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil etmeye hak kazanacak.

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Tayfun Altuntaş
Editör
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