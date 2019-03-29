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Galatasaray, UEFA lisansı için gerekli ödemeyi yaptı

Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray, UEFA lisansı için gerekli ödemeyi yaptı

Galatasaray Kulübü, 75 milyon TL'lik ödeme yaparak UEFA lisansı için gerekli koşulların yerine getirildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2019 tarihine kadar ödenmesi zorunlu 75 milyon TL ödenerek; 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa ve Ulusal Kupalara katılım için şart olan borçsuzluk belgesiyle, UEFA Kulüp Lisansı için gerekli koşullar yerine getirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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