Galatasaray - Ümit Milli takım maçında skandal! Marcao, Halil Dervişoğlu'na tokat attı

Milli maç arası nedeniyle Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Ümit Milli Takım ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona ererken şoke eden bir gerçek ortaya çıktı. Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao ile Brendford forması giyen Milli oyuncu Halil Dervişoğlu, ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

MARCA TOKAT ATTI, ORTALIK GERİLDİ

Marcao mücadelenin 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

TOLUNAY KAFKAS TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşanınca Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası maç 70.dakikada yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Halil Dervişoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün basında yer alan dünkü Galatasaray maçı ile alakalı olay nedeniyle açıklama ihtiyacı hissettim. Her maçta olabilecek olaylardan biri yaşanmıştır ama iddia edildiği gibi tokat atma olayı yoktur. Sadece pozisyonun getirdiği itişmeler olmuştur. Ve sonrasında da el verip oyuna devam edildi. Bu olayın bizim yakında oynayacağımız maça olan motivasyonumuzu etkileyemeyeceğini açıklamak isterim". dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımı’mızın, Süper Lig’de oynayacağı Alanyaspor müsabakası hazırlıkları kapsamında Ümit Milli Takımı’mız ile Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynadığı maça ilişkin Fanatik Gazetesi’nde yer alan “özel” içerikli haber ile alakalı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

Karşılaşmanın 65. dakikasında milli oyuncumuz Halil Dervişoğlu’nun hakemin düdüğünden sonra topa vurmasının ardından oyuncumuz Marcao Teixeira ile arasında bir tartışma yaşanmış, bu ikili diyalogdan dolayı her iki oyuncu da maçın hakemi tarafından uyarılmıştır.

İki oyuncunun birbiriyle tokalaşmasının ardından müsabaka yaklaşık 10 dakika daha devam etse de, teknik direktörümüz Fatih Terim’in, Ümit Milli Takım Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas’a yaptığı maçı bitirme teklifi üzerine, iki tarafın karşılıklı anlaşması, aynı zamanda kötü hava koşulları nedeniyle istenilen performansa ulaşılamamasından dolayı müsabaka planlanandan erken tamamlanmıştır."

Halil Dervişoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımda oynuyor?

MARCAO'YA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan sosyal medyada çok sayıda taraftar Marcao'nun Milli oyuncu Halil Dervişoğlu'na tokat atmasına sert tepki gösterdi. Taraflar Twitter'da #ElinKırılsınMarcao etiketi ile çok sayıda paylaşımda bulundu.