Galatasaray Üniversitesi'nde yangın paniği

Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde yangın paniği yaşandı. Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi'nde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde gece saatlerinde yangın çıktı. Yerleşkede Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

6 YIL ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı yerleşkede 22 Ocak 2013'te büyük bir yangın çıkmış, yangın sonucu yaklaşık 150 yıllık tarihi bina büyük çapta hasar görmüş ve çatısı çökmüştü.

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DHA