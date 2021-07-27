Galatasaray ve Beşiktaş yeniden karşı karşıya geldi! Bu savaşın kazananı kim olacak?

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte kadrosundaki eksikleri kapatmak isteyen takımlar birçok isme teklif götürüyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta başarılı performans gösteren Ghezzal ve Rosier'e teklif götüren Galatasaray, siyah beyazlı ekibin işini oldukça zora sokmuştu. Bunun üzerine Galatasaray'ın ilgilendiği Gedson'a teklif götürerek misilleme yapan Beşiktaş savaş fitilini ateşlemişti. İki ekibin bu kez de Başakşehir'in kalecisi Mert Günok için karşı karşıya geldiği ifade edildi.

FATİH TERİM DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş'ın ilgilendiği Mert Günok ile Muslera'nın PSV maçındaki performansından sonra Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı ifade edildi. Teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuyla görüşerek Galatasaray'a davet ettiği bildirildi. Terim’in, maç yoğunluğunu göz önüne alarak Muslera ile Mert’i rotasyonlu olarak kullanmayı amaçladığı ifade edildi.

GHZZAL İLE ROSİER DEFTERİ KAPANMADI

Galatasaray'ın, Ghezzal ve Rosier defterini de hala kapamadığı ifade edildi. Beşiktaş yönetiminin “Futbolcular ile anlaştık” demesine rağmen, Galatasaray sürekli fiyat artırımına giderek, bonservis konusunda siyah-beyazlıları zor duruma soktu.

Gerek Ghezzal’in kulübü Leicester, gerekse Rosier’in takımı Sporting, sarı-kırmızı ekipten gelen bu öneriler karşısında Beşiktaş'ın teklifini bir türlü kabul etmedi. Cim-Bomun oyuncuları da ikna etmek için yine çaba içinde olduğu vurgulandı.