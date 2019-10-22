Galatasaray ve Beşiktaş'a kötü haber! PFDK'ya sevk edildiler

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü kulüpleri ve Yukatel Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Kayode ile MKE Ankaragücü oyuncusu Sedat Ağçay; PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce bugün PFDK'ya yapılan sevkler şöyle:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü futbolcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin 19.10.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü futbolcusu SEDAT AĞÇAY'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü Başkanı ALİ ÇETİN'in 20.10.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrasında medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü'nün 18.10.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BURSASPOR Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURSASPOR Kulübü futbolcusu MAMADOU DIARRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GİRESUNSPOR Kulübü'nün 20.10.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALTAY Kulübü'nün 20.10.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ENGİN İPEKOĞLU'nun 20.10.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş TFF 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 21.10.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.