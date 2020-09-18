Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı şok iddia! Karantinadan mı kaçtı?Altınordu - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Dolar kuru bugün ne kadar oldu? (18 Eylül 2020 dolar - euro fiyatları )Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı! İşte 18 Eylül 2020 Cuma hutbesinin konusuSon dakika: Bitlis'te Yıldırım-12 Beşkaynak Operasyonu başladıBandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Zihinsel engelli genç, mezarlıkta bıçakla gasp edildiArnavutköy’de silahlı kavga: 1 yaralı18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turlarını geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte rakipler...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, geçtiğimiz gün Neftçi Bakü'yü geçerek, Hajduk Split ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. Beşiktaş ise Portekiz ekibi Rio Ave ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. İşte, temsilcilerimizin bu turu geçtikten sonra eşlemesi muhtemel rakipleri...

Beşiktaş:

CSKA Sofia-B36
AC Milan-Bodo/Glimt
Hapoel Beer Sheva-Motherwell

Galatasaray:

Rostov-Maccabi Haifa
Williem II-Rangers
Fehervar-Reims
FCSB-Slovan Liberec

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Türk Telekom Arena stadında Hajduk Split ile karşılaşacak. 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Vodafone Park'ta Portekiz ekibi, Rio Ave ile karşılaşacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT