Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turlarını geçmesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte rakipler...
Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, geçtiğimiz gün Neftçi Bakü'yü geçerek, Hajduk Split ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. Beşiktaş ise Portekiz ekibi Rio Ave ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. İşte, temsilcilerimizin bu turu geçtikten sonra eşlemesi muhtemel rakipleri...
Beşiktaş:
CSKA Sofia-B36
AC Milan-Bodo/Glimt
Hapoel Beer Sheva-Motherwell
Galatasaray:
Rostov-Maccabi Haifa
Williem II-Rangers
Fehervar-Reims
FCSB-Slovan Liberec
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Türk Telekom Arena stadında Hajduk Split ile karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Vodafone Park'ta Portekiz ekibi, Rio Ave ile karşılaşacak.