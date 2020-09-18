Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek olan Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda karşılaşması muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, geçtiğimiz gün Neftçi Bakü'yü geçerek, Hajduk Split ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. Beşiktaş ise Portekiz ekibi Rio Ave ile 3. Ön Eleme Turu için eşleşmişti. İşte, temsilcilerimizin bu turu geçtikten sonra eşlemesi muhtemel rakipleri...

Beşiktaş:

CSKA Sofia-B36

AC Milan-Bodo/Glimt

Hapoel Beer Sheva-Motherwell

Galatasaray:

Rostov-Maccabi Haifa

Williem II-Rangers

Fehervar-Reims

FCSB-Slovan Liberec

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Türk Telekom Arena stadında Hajduk Split ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda 24 Eylül'de Vodafone Park'ta Portekiz ekibi, Rio Ave ile karşılaşacak.