Galatasaray ve Fenerbahçe PDFK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor ile Galatasaray maçının ardından Tuzlasporlu futbolcu Gökhan Çıra'yı "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" ve "Hakareti" sebebiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aynı maçın ardından yaşanan olaylar sebebiyle Jimmy Durmaz ve Tuzlasporlu Bayram Olgun da "Saldırı" sebebiyle tedbirli olarak PDFK'ya gönderildi. Bunun yanı sıra Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç "Sportmenliğe aykırı açıklamaları" tedbirli olarak PFDK'ya gönderilen diğer bir isim oldu.

Öte yandan Galatasaray, "Saha olayları" ve "Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması'; Fenerbahçe de çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle PFDK'ya sevk edilldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 13/4 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü idarecisi MUHAMMED ALİ KANIÇOK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü teknik sorumlusu GÜRSES KILIÇ'ın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajdaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü futbolcusu GÖKHAN ÇIRA'nın aynı müsabaka sonunda yayıncı kuruluşa yapmış olduğu röportajda ve 18.12.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TUZLASPOR A.Ş. kulübü futbolcusu BAYRAM OLGUN'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. kulübü futbolcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. kulübü görevlisi ÖMER KILIÇ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 19.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 18.12.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA