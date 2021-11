Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aldığı skorlar, Türkiye'ye ülke puanında sıralama atlattı!

Ülke puanı anlamında sıkıntılı günler yaşayan Türkiye, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aldığı son skorlar ile bir nebze de olsa nefes aldı. Puanını 25.100'e yükselterek Yunanistan'ı geride bırakan Türkiye, ilk 15 şansını sürdürmek adına olumlu bir adım attı. Eğer bu sezon sıralamada ilk 15 sıraya yerleşemezsek, Avrupa kupalarına katılan takım sayımız 5'den 4'e düşecek.

CİMBOM VE KANARYANIN PUANLARI YUKARI TAŞIDI

Gruplardaki 4. haftaya 24.500 puan ile başlayan ve 19. sıraya kadar gerileyen Türkiye, üst sıralara tırmanmak için mücadelesini sürdürdü. Bu haftayı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş puansız kapatırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray da berabere kalarak ülke puanına katkı sağladı.

Bu puanlar ile birlikte Türkiye 18. sıraya yükseldi. Ülke puan sıralamasında güncel durum şu şekilde:

14) İsviçre 27.925 (2 takım)

15) Hırvatistan 25.400 (1 takım)

16) Çekya 25.500 (3 takım)

17) Kıbrıs Rum Kesimi 25.125 (2 takım)

18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)

19) Yunanistan 24.700 (2 takım)

İLK 15 İÇERİSİNE GİRMEZSEK 1 TAKIM EKSİK GİDECEK

Türkiye'nin bu sezonu ilk 15 ülke içerisinde bitirmesi oldukça önemli. Eğer Türkiye UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e giremezse, ülkemizden Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Böylelikle ligimizden Şampiyonlar Ligi'ne tek takım katılacak ve o ekip de eleme oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

TURNUVALARIN AVRUPA PUANINA ETKİSİ

Ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

Bunların yanında her üç ligde de ek puanlar (bonus) mevcuttur.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden her takım 4'er, gruplardan çıkmayı başaran her takım 5'er bonus puan elde eder. "Devler Ligi"nde çeyrek final, yarı final ve finale çıkan takımlar da bu turların her biri için 1'er bonus puan kazanır.

Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkan takımlar 4'er, grup ikincileri 2'şer bonus puanına sahibi olurken, son 16 turundan itibaren her tur için 1'er bonus puan daha eklenir.