Galatasaray ve Göztepe maçı canlı anlatım

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında karşılaşan Galatasaray ve Göztepe maçının canlı anlatımızı haberimizde...

GALATASARAY: 1

GÖZTEPE: 1

GALATASARAY - GÖZTEPE CANLI ANLATIM

49' Göztepe hızlı atağında ceza alanına sokulan Halil'in sert şutunda top auta gitti.

46' İzmir'de ikinci yarı başladı

İlk yarı sona erdi. 1-1

45' Göztepe gole yaklaştı! Sağdan yapılan ortada Halil arka direkte kafayı vurdu, top yandan dışarı gitti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi

42' Falcao'nun sol çaprazdan plase vuruşunda top auta gitti.

36' Serdar'ın ceza alanına ortasında Castro'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.

33' Göztepe hızlı atağında Serdar ceza alanına girip Muslera ile karşı karşıya pozisyonda topu çeviremedi. Serdar pozisyonun bitiminde penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

32' Galatasaray 2. gole çok yaklaştı! Babel'in pasında ceza alanına giren Feghouli sol çaprazdan vurdu, top yandan dışarı gitti.

28' Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Beto topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Arka direkte topu kontrol eden Selçuk içeri çevirdi, Babel'in kafa vuruşunda etkisiz giden top Gassama'nın ayağına çarpıp ağlara gitti.

27' GOL! Gassama kendi kalesine attı! Galatasaray eşitliği yakalıyor...

25' Serdar Gürler'in ceza alanı dışından şutunda köşeye giden topu Muslera kontrol etti.

21' Göztepe tehlikeli geldi! Gassama'nın pasında sağdan sıfıra inen Serdar'ın geriye çıkardığı topu Belhanda kesti. Muslera da kalesini boşaltmıştı pozisyonda

18' Babel'in ceza yayından şutunda top savunmadan döndü.

13' Galatasaray gole yaklaştı! Feghouli'nin sağdan içeri çevirdiği topa Falcao dokundu, top uzak direğin yanından dışarı gitti.

10' Serdar'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafayla indirdiği topu kale önünde bulunan Jerome ağlara gönderdi.

Ev Sahibi Golü 9' GOL! Jerome attı! Göztepe öne geçiyor...Gol - Cameron Jerome

6' Selçuk İnan'ın kullandığı frikikte top az farkla auta gitti.

5' Galatasaray tehlikeli bir noktadan frikik kullanacak.

5' Selçuk soldan köşe vuruşu kullandı, oluşan karambol sonrası ceza alanı dışına açılan topu Marcao aldı. Gassama ona faul yaptı ve sarı kart gördüSarı Kart - Lamine Gassama

3' Donk'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topu kontrol etti ancak Wallace Reis son anda araya girdi.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

GÖZTEPE - GALATASARAY SAAT KAÇTA?

HAKEM: Serkan Tokat

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Selçuk, Ömer, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Adem, Emin, Taylan

Süper Lig'de 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, 15. haftayı 24 puanla 6. sırada bitirdi. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgiye sahip Göztepe ise 15. haftayı 20 puanla 10. sırada tamamladı.

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 30'unu Galatasaray, 11'ini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 80-36 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonki maçlarda Galatasaray, evinde ve deplasmanda 1-0'lık skorlarla galip geldi.

Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Ligi maçının beşini gol atamadan kaybeden Göztepe, rakip fileleri havalandırdığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Göztepe ile oynadığı son 12 Süper Lig maçının 11'ini kazanan Galatasaray, son altı karşılaşmada rakibine puan vermedi. Galatasaray ayrıca son üç maçı aynı skorla kazandı.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ NOTLAR

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Göztepe, tek yenilgisini geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldı. Deplasmanda oynadığı son beş maçta tek galibiyet alabilen Galatasaray, bu süreçte sadece Gaziantep FK'yi mağlup edebildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 gol atan ve ilk 15 haftalar itibarıyla son 35 sezonun en düşük sayısında kalan Galatasaray, ligin ilk 15 haftasında maçlarında en az gol olan takım konumunda.

Süper Lig'in ilk 15 haftasında en fazla penaltı golü atan iki takımdan biri Galatasaray. Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son üç golde Serdar Gürler'in doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran oyuncu Ömer Bayram.

Göztepe'yi çalıştıran İlhan Palut, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a iki kez rakip oldu. Geçen sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde Hatayspor'un başındayken sarı kırmızılı ekiple eşleşen Palut, ikinci maçta rakibini 4-2 yenmesine rağmen ilk karşılaşmayı 2-0 kaybettiği için tura veda etmişti. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Göztepe karşısına çıktığı sekiz maçı da kazanırken, bu karşılaşmaların altısında rakibine gol sevinci yaşatmadı.