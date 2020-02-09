Galatasaray ve Kasımpaşa maç özeti
Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşan Galatasaray ve Kasımpaşa mücadelesi saat 19:00 itibariyle başladı. Bu karşılaşmayı izleyemeyen sporseverler için dakika dakika maç özeti haberimizde...
Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi ilk yarıda heyecan dolu devam ediyor. İşte maç özeti...
GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ
İlk yarı sona erdi
45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi
43' GOL! VAR kontrolü sonrası Adem'in golü geçerlilik kazanıyor...Gol - Adem Büyük
41' Galatasaray'da Adem Büyük golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesi yapılıyor
39' Soldan sıfıra inen Quaresma'nın ortasında Thiam'a gelen topa Donk son anda dokundu
33' Mariano'nun sağdan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu uzak kale direğinin yanından dışarı gitti
31' Quaresma'nın sağdan sert ortasında Thiam'a gelen topu Muslera son anda aldı.
28' Ceza alanı sol köşesinde topu alan Linnes şık çalımlarla kaleye sokuldu, vuruşunda top dışarı gitti.
22' GOL! Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
20' Ömer'in vuruşunda top koluna çarpan Hadergjonaj sarı kart gördüSarı Kart - Florent Hadergjonaj
19' Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve penaltıyı verdi.
19' Ömer Bayram'ın röveşatasında savunmaya çarpan top sonrası Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.
16' Savunma arkasına hareketlenen Adem'in kontrolü sonrası kaleci Fatih çıktı ve topu aldı.
11' Soldan sıfıra inen Quaresma'nın ortasında Linnes topu kafayla karşıladı.
9' Galatasaray'ın golü Meriah kendi kalesine olarak düzeltildi.
8' Sağdan ceza alanında sıfıra inen Emre Akbaba'nın içeri pasında Feghouli topu kontrol edip dar açıdan vurdu, ön direkte Meriah'a çarpan top ağlara gitti.
7' GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Sofiane Feghouli
5' Galatasaray'da Saracchi kenara geldi, Linnes oyundaMarcelo Saracchi - Martin Linnes
4' Saracchi kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam ediyor Uruguaylı sol bek
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
GALATASARAY - KASIMPAŞA KADROSU
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük
Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam
MARCELO SARACCHİ SAKANTLANDI
Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşırken, Sarı-kırmızılılarda erken bir sakatlık yaşandı
Galatasaray'ın Leipzig'den renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.
Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu
HABERE YORUM KAT