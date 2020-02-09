Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesi ilk yarıda heyecan dolu devam ediyor. İşte maç özeti...

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

İlk yarı sona erdi

45' İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi

43' GOL! VAR kontrolü sonrası Adem'in golü geçerlilik kazanıyor...Gol - Adem Büyük

41' Galatasaray'da Adem Büyük golü buldu ancak ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesi yapılıyor

39' Soldan sıfıra inen Quaresma'nın ortasında Thiam'a gelen topa Donk son anda dokundu

33' Mariano'nun sağdan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu uzak kale direğinin yanından dışarı gitti

31' Quaresma'nın sağdan sert ortasında Thiam'a gelen topu Muslera son anda aldı.

28' Ceza alanı sol köşesinde topu alan Linnes şık çalımlarla kaleye sokuldu, vuruşunda top dışarı gitti.

22' GOL! Adem Büyük penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

20' Ömer'in vuruşunda top koluna çarpan Hadergjonaj sarı kart gördüSarı Kart - Florent Hadergjonaj

19' Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemeye gitti ve penaltıyı verdi.

19' Ömer Bayram'ın röveşatasında savunmaya çarpan top sonrası Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.

16' Savunma arkasına hareketlenen Adem'in kontrolü sonrası kaleci Fatih çıktı ve topu aldı.

11' Soldan sıfıra inen Quaresma'nın ortasında Linnes topu kafayla karşıladı.

9' Galatasaray'ın golü Meriah kendi kalesine olarak düzeltildi.

8' Sağdan ceza alanında sıfıra inen Emre Akbaba'nın içeri pasında Feghouli topu kontrol edip dar açıdan vurdu, ön direkte Meriah'a çarpan top ağlara gitti.

7' GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Sofiane Feghouli

5' Galatasaray'da Saracchi kenara geldi, Linnes oyundaMarcelo Saracchi - Martin Linnes

4' Saracchi kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam ediyor Uruguaylı sol bek

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

GALATASARAY - KASIMPAŞA KADROSU

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Tarkan, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Thiam

MARCELO SARACCHİ SAKANTLANDI

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Galatasaray kozlarını paylaşırken, Sarı-kırmızılılarda erken bir sakatlık yaşandı

Galatasaray'ın Leipzig'den renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, sakatlığının ardından takıma dönerken, Kasımpaşa karşısında 11'de başladığı maçta tekrar sakatlandı.

Maçın henüz 3. dakikasında bir rahatsızlık yaşayan Saracchi'nin yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu