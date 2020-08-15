Galatasaray, yeni kalecisini resmen açıkladı!

Sarı kırmızılılar, bugün Omar Elabdellaoui'nin ardından ikinci transferini açıkladı. Fatih Öztürk'ü kadrosuna katan Galatasaray, oyuncuyu KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbolcu Fatih Öztürk ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya her bir sezon için net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ALBAYRAK, FATİH ÖZTÜRK TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni kalecileri Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kendisini ispatlamış biri olduğunu söyledi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni transferleri Fatih Öztürk ile imzalanan resmi sözleşmenin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fatih Öztürk'ün Türkiye'de kalitesini ispatlamış biri olduğunu söyleyen Albayrak, "Fatih Öztürk, Türkiye'de kendisini ispatlamış, kanıtlamış, bizim çok beğendiğimiz, çok takdir ettiğimiz bir kardeşimiz. Özellikle Akhisar'da göstermiş olduğu performans ve bize karşı kurtardığı penaltılarla kendisini ispat etti" şeklinde konuştu.

GEÇEN SENE DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Fatih Öztürk ile bir önceki sezon için temasların olduğunu fakat transferin bu sene gerçekleştiğini dile getiren Abdurrahim Albayrak, "Geçen sene direkten döndü; ama bu sene kısmet oldu. Kulübünden müsaade isteyerek; serbest kalmasını, bize bir ücret talep etmeden vermelerini sağladı. Kasımpaşa Kulübü'ne ve başkanına çok teşekkür ediyorum. Fatih kardeşime de Galatasaray'da başarılı olmasını diliyorum. Hoş geldin, sefa geldin diyorum" diye konuştu.