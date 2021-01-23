Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray, maç için Malatya'ya giderek kampa girecek.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, şu isimleri kadroya aldı:

Fernando Muslera, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.