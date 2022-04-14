Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik.

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapıyor.

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY İLK 11

1. NESTOR FERNANDO MUSLERA

3. OMAR ELABDELLAOUI

4. TAYLAN ANTALYALI

6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT

7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU

8. RYAN GUNO BABEL

15. ERICK ANTONIO PULGAR FARFAN

22. BERKAN İSMAİL KUTLU

25. VICTOR ENOK NELLSON

45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA

67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU

MALATYASPOR İLK 11

22. ABDULSAMED DAMLU

3. PHILIP GAMELI AWUKU

4. GASTON MATIAS CAMPI

7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ

9. KENAN ÖZER

24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE

30. BENJAMIN TETTEH

34. GODFRED DONSAH

45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN

6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN

94. NOUHA DICKO