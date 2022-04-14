On Numara sonuçları 18 Nisan 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 18 Nisan 2022Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiTV8 canlı yayın Survivor All Star 82. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Yasak Elma 139. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeATV canlı yayın Hakim 3. bölüm full, tek parça izle | Hakim son bölüm izle YoutubeDünyaca ünlü yazarın oğlu bebeğini katletti! Sözde baba tutuklandı! 10 aylık bebeğin ölüm nedeni şok etti!Türkiye meşru müdaafa hakkını kullandı! AK Parti Sözcüsü Çelik BM'nin 51. maddesine dayanarak terörle mücadele edildiğini çarpıcı sözlerle açıkladı!Avrupa’da sıvı yağ kıtlığı! Fransa’da market reyonları boş kaldıÜnlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen şok itiraf mide bulandırdı! 'Ahlaki dezenformasyon' göz kanattı! "Regl kanını içeceğine...”Danilo Zanna'nın sevgilisi kim? Eda Alkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki haberimizde...

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de maçı canlı olarak izlemek ve takip etmek isteyenler için Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle | Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik. 

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Kürşad Filiz yönetiyor. Filiz'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapıyor.

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE 

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı, BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

GALATASARAY İLK 11

1. NESTOR FERNANDO MUSLERA
3. OMAR ELABDELLAOUI
4. TAYLAN ANTALYALI
6. PATRICK JOHN MINGUEL VAN AANHOLT
7. MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
8. RYAN GUNO BABEL
15. ERICK ANTONIO PULGAR FARFAN
22. BERKAN İSMAİL KUTLU
25. VICTOR ENOK NELLSON
45. MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA
67. HALİL İBRAHİM DERVİŞOĞLU

MALATYASPOR İLK 11

22. ABDULSAMED DAMLU
3. PHILIP GAMELI AWUKU
4. GASTON MATIAS CAMPI
7. MUSTAFA ESKİHELLAÇ
9. KENAN ÖZER
24. OKECHUKWU GODSON AZUBUIKE
30. BENJAMIN TETTEH
34. GODFRED DONSAH
45. KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN
6. RAHMAN BUĞRA ÇAĞIRAN
94. NOUHA DICKO

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
3
0
2
0
0
2
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT