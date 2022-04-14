Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 33.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizler de Galatasaray –Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: GALATASARAY – YENİ MALATYASPOR MAÇI NE EZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 33.haftasındaki Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçı 18 Nisan 2022 Pazartesi günü Nef Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Maçı hakem Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.