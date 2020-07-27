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Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunu kupasız geçerek kayıpla kapatan Galatasaray, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 2020-21 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de bu sezon pandemi sürecinin ardından yaşadığı düşüş ile şampiyonluk yarışından koparak 6. sıraya kadar gerileyen Galatasaray, sezon bitiminin ardından yeni sezon çalışmalarını hızlandırdı. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-kırmızılılar, yeni sezon formalarını da tanıttı.

Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı!Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı!Galatasaray, yeni sezon formalarını tanıttı!

Sarı kırmızılı ekibin yeni parçalı ve siyah deplasman forması internet üzerinden satışa sunuldu. Galatasaray, bu sezon bir ilke imza attı ve tarihinde ilk kez logosunu, siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstüne koydu. Parçalı formada ise taraftar ve takımın buluşmasından ortaya çıkan alev temsil edildi.

2020-2021 iç saha ve deplasman kitleri bugünden itibaren 279,90 TL'den satışa sunuldu.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan tanıtım açıklaması şu şekilde:

"İç saha forma tasarımı, Galatasaray'ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor. Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor. İç saha forması, kırmızı ya da siyah şort ile kullanılıyor. Buna sarı kırmızı çoraplar ekleniyor. Dış saha forması ise siyah şort ve siyah çoraplarla tamamlanıyor."


 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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