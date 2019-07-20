Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Seefeld kasabasında sürdürüyor.

Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmana fiziksel çalışmayla başladı. Dün Alman ekibi Leipzig ile oynanan hazırlık maçında görev alan oyuncular Marcao, Adem Büyük, Mariano, Ryan Babel, Jimmy Durmaz, Ryan Donk, Mitroglou ve Ahmet Çalık yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise İtalyan kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

FATİH TERİM, BABEL İLE GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ryan Babel ile görüştü. Terim, dün yapılan Leipzig maçında sarı-kırmızılı ekibin 2 golünü de atan Babel ile yaklaşık 5 dakikalık görüşme gerçekleştirdi.

DONK ANTRENMANA BİSİKLETLE GELDİ

Galatasaray'ın Hollandalı yeni transferi Ryan Donk, antrenmana bisikletle geldi. Donk, takımın konakladığı otelle antrenman sahası arasındaki yolu, takım otobüsüne binmeyerek bisikletiyle geldi.

YAĞMUR ENGEL OLMADI

Fatih Terim, kendisiyle fotoğraf çekilmek için bekleyen sarı-kırmızılı tarafları yağmura rağmen kırmadı. İdmanı izleyen yaklaşık 100 kişilik taraftar grubundan bazı taraftarlar antrenmanını sonunu bekleyerek deneyimli çalıştırıcı ile fotoğraf çektirdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Terim, taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Galatasaray, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan görüntüler

- Donk'un bisikletle antrenmana gelmesi

- Fatih Terim'in taraftarlarla fotoğraf çektirmesi

- Detaylar

DHA