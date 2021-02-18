Galatasaray yeni sponsorunu açıkladı! Google ile ortaklık

Kulübe ek gelir kaynağı sağlamak için yapılan çalışmada Galatasaray spor kulübü ve Google arasında antlaşma imzalandı. Google Chrome'de artık taraftar uzantısı bulancak. İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama:



Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek. Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Google Chrome Web Mağazası'ndan kolayca indireceğiniz Google Chrome Galatasaray eklentisi ile hem kulübümüze maddi destek olacaksınız hem de bu uygulama ile özel bir tarayıcı temasına sahip olacaksınız. Galatasaray Chrome eklentisi sayesinde artık arama ekranınız da sarı-kırmızı olacak.

Galatasaray Chrome eklentisini Windows veya MacOS için indirip kulübümüze destek verebilirsin.