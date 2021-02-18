18 Şubat Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Dünyaca ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama: Halk isterse seçimde yarışırımÇelik: Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütüne söyleyeceği sözü Türkiye'nin cumhurbaşkanına söylüyorMucize Doktor 50. bölüm canlı izle |Mucize Doktor son bölüm FOX TV canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Şubat 2021 PerşembeAlev Alev 15. bölüm canlı izle | Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 18 Şubat PerşembeBir Zamanlar Çukurova 84. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle ATVBerfu Yenerer'den esprili 'Tahliye Emri' paylaşımı!Mansur Yavaş'ın geçmişteki sözleri yeniden gündem oldu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Galatasaray yeni sponsorunu açıkladı! Google ile ortaklık

Galatasaray yeni sponsorunu açıkladı! Google ile ortaklık

Pandemi nedeniyle maddi sorunlar yaşayan Sarı-Kırmızılı ekip ek kaynak yaratmak için çalışmalarına devam ediyor. Azalan gelirleri sponsorluk anlaşmalarıyla telafi etmek isteyen Galatasaray, Google Chrome için taraftar eklentisi geliştirdi.

Galatasaray yeni sponsorunu açıkladı! Google ile ortaklık

Kulübe ek gelir kaynağı sağlamak için yapılan çalışmada Galatasaray spor kulübü ve Google arasında antlaşma imzalandı. Google Chrome'de artık taraftar uzantısı bulancak. İşte sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama:

Galatasaray'dan yeni sponsorunu açıkladı! Google ile ortaklık
Kalbi her saniye Galatasaray ile atan şanlı taraftarımız artık internet dünyasını da sarı-kırmızıya çevirecek. Taraftarlarımız için özel olarak tasarlanan Google Chrome Galatasaray resmi anasayfa eklentisini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
Google Chrome Web Mağazası'ndan kolayca indireceğiniz Google Chrome Galatasaray eklentisi ile hem kulübümüze maddi destek olacaksınız hem de bu uygulama ile özel bir tarayıcı temasına sahip olacaksınız. Galatasaray Chrome eklentisi sayesinde artık arama ekranınız da sarı-kırmızı olacak.
Galatasaray Chrome eklentisini Windows veya MacOS için indirip kulübümüze destek verebilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT