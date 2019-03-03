Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.