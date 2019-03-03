Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor'u mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı.

Kaynak: İHA