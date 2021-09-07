Galatasaray, yıldız oyuncu Philippe Coutinho'yu transfer etmek için harekete geçti!

Yeni sezonda Fatih Terim önderliğinde yapılanmaya giden Galatasaray, hem genç hem tecrübeli oyuncuları harmanlayarak başarı elde etmeyi ve bu oyuncuları yüksek bonservis bedelleri ile satmayı hedefliyor. Yarışın içerisinde de kalmak isteyen cimbomda yıldız oyuncularla görüşmeler de yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda Barcelona'nın Brezilyalı yıldız orta sahası Philippe Coutinho'nun gündeme alındığı ifade edildi.

PJANİC'İN ARDINDAN COUTİNHO DA GÖNDERİLEBİLİR

Ön libero arayışlarını sürdüren sarı kırmızılı ekibin Philippe Coutinho'yu kiralamak için Barcelona ile görüştüğü ileri sürüldü. İzlanda kaynaklı haber sitesi fotbolti.netin iddiasına göre, Galatasaray Brezilyalı oyuncu Coutinho ile görüştü. Barcelona'nın Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiralamasını fırsat gören cimbom, kadroda yer bulması zor görünen Coutinho'nun da gönderilebileceğini düşünüyor.

135 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bu transfer iddiası sosyal medyada büyük ses getirirken Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncu işe ilgili Twiitter'da gündem oluşturdu. Barcelona, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu 2018 yılında 135 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer etmişti. Coutinho, bir sezon sonra da 8.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'e kiralandı.

İSTANBUL'DA TATİL YAPTI

Philippe Coutinho, geçtiğimiz günlerde tatil için İstanbul'a gelmişti. Yıldız oyuncunun burada Beşiktaş'ın futbolcusu Josef de Souza ve Alex Teixeira ile fotoğrafları çıkmış ve Beşiktaş taraftarı o dönem çok istediği Alex Teixeira için heyecanlanmıştı. Aynı heyecanı şu anda Galatasaray taraftarının da yaşadığı görülürken, yönetimin bu transferi bitirip bitiremeyeceği ise merak ediliyor.