Galatasaray yönetimi harekete geçti! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in maaşına zam yapılacak

Galatasaray'da gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün yeni sözleşme önerileceği, 3 futbolcunun maaşına artış yapılacağı belirtildi.

Tayfun Altuntaş
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Galatasaray yönetimi harekete geçti! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in maaşına zam yapılacak

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 5.sırada yer alan Galatasaray, yavaş yavaş form tutmaya başladı. Sarı kırmızlı takımın başarısında gösterdikleri performans ile dikkat çeken Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray yönetimi harekete geçti! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in maaşına zam yapılacak

Kerem Aktürkoğlu

YÖNETİM KARAR VERDİ

Sarı kırmızılı takımın 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında 2 gol atarak geçtiğimiz sezondan enstantaneler sunan Kerem Aktürkoğlu ve Gomis'in attığı golde asisti yapan Yunus Akgün'ün yanı sıra performansını her maç artıran Sacha Boey için yönetim harekete geçti.

Galatasaray yönetimi harekete geçti! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in maaşına zam yapılacak

Yunus Akgün

MAAŞLARINA BÜYÜK ZAM GELECEK

Sarı kırmızılı yönetimin, performansları ile takdir toplayan 3 isimle yeni sözleşme imzalayarak maaşlarına zam yapmayı hedeflediği kaydedildi.

Galatasaray yönetimi harekete geçti! Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün ve Sacha Boey'in maaşına zam yapılacak

Sacha Boey

YENİ ÜCRETLERİ DUDAK UÇUKLATACAK

Buna göre senelik 8 milyon TL alan Kerem Aktürkoğlu, 900 bin TL alan Yunus Akgün ve 480 bin Euro ücret alan Boey'in maaşının 1 milyon Euro seviyesine çekileceği belirtildi.

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