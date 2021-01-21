Galatasaray, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Galatasaray ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 20. hafta maçında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor ile 20.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Galatasaray, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu? Galatasaray - Yukatel Denizlispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Galatasaray, Yukatel Denizlispor maç sonucu: Galatasaray Yukatel Denizlispor 6 1 Galatasaray Yukatel Denizlispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Galatasaray, Yukatel Denizlispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

20.01.2021 19:00

Galatasaray Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri

Suat Arslanboğa(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Kemal Yılmaz(avar)

Galatasaray

Galatasaray İlk 11

1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı

Yedekler

34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol

Teknik Sorumlu

Fatih Terim

Goller

Emre Akbaba,8.dk (f), Sofıane Feghoulı,17.dk (f), Ryan Henk Donk,45+1.dk (h), Younes Belhanda,64.dk (f), Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka,90+2.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Taylan Antalyalı 5.dk

Oyundan Çıkanlar

Arda Turan 69.dk, Taylan Antalyalı 69.dk, Emre Akbaba 84.dk, Younes Belhanda 84.dk, Sofıane Feghoulı 76.dk

Oyuna Girenler

Oghenekaro Peter Etebo 69.dk, Ömer Bayram 69.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 84.dk, Emre Kılınç 84.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk

Yukatel Denizlispor

Yukatel Denizlispor İlk 11

29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 7. Hugo Rodallega Martınez, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 20. Recep Niyaz, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 21. Zakarya Bergdıch, 91. Fabıano Leısmann

Yedekler

19. Cenk Gönen, 25. Veton Tusha, 23. Sakıb Aytaç, 65. Mert Sarıkuş, 77. Emirhan Kaşcıoğlu, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 17. Ahmad Yasın, 76. Özer Özdemir, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero

Teknik Sorumlu

Yalçın Koşukavak

Goller

Muhammet Özkal,60.dk (k), Veton Tusha,48.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 30.dk

Oyundan Çıkanlar

Hadı Sacko 46.dk, Zakarya Bergdıch 62.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 62.dk

Oyuna Girenler

Veton Tusha 46.dk, Sakıb Aytaç 62.dk, Ahmad Yasın 62.dk

Süper Lig 20. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 18 12 2 4 41 21 38 20 2 Fenerbahçe 18 12 2 4 38 22 38 16 3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 36 23 4 Gaziantep FK 19 9 7 3 33 23 34 10 5 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 31 4 6 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 30 13 7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 30 1 8 Fatih Karagümrük 18 7 6 5 30 24 27 6 9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 27 2 10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 25 6 11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 25 -6 12 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 24 -8 13 Sivasspor 18 5 8 5 20 22 23 -2 14 Başakşehir FK 19 6 5 8 25 31 23 -6 15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 22 0 16 Kasımpaşa 18 6 4 8 21 29 22 -8 17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 19 -9 18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 19 -19 19 BB Erzurumspor 19 4 4 11 18 34 16 -16 20 MKE Ankaragücü 18 4 3 11 21 30 15 -9 21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 14 -18

Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları