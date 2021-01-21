Galatasaray, Yukatel Denizlispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 20. hafta maçında Galatasaray, Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. maç 6-1 sona erdi. Galatasaray ve Yukatel Denizlispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 20. hafta maçında Galatasaray sahasında Yukatel Denizlispor ile 20.01.2021 19:00'da karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Galatasaray, Yukatel Denizlispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Galatasaray, Yukatel Denizlispor maç sonucu:
|Galatasaray
|Yukatel Denizlispor
|6
|1
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Galatasaray, Yukatel Denizlispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
20.01.2021 19:00
Galatasaray Yukatel Denizlispor Maçının Hakemleri
Suat Arslanboğa(hakem), Abdullah Bora Özkara(1. Yardımcı Hakem), Volkan Ahmet Narinç(2. Yardımcı Hakem), Onur Özütoprak(dördüncü Hakem), Özgür Yankaya(var), Kemal Yılmaz(avar)
Galatasaray
Galatasaray İlk 11
1. Nestor Fernando Muslera, 4. Taylan Antalyalı, 8. Ryan Guno Babel, 10. Younes Belhanda, 14. Martın Lınnes, 15. Ryan Henk Donk, 20. Emre Akbaba, 36. Marcelo Josemır Saracchı Pıntos, 45. Marcos Do Nascımento Teıxeıra, 66. Arda Turan, 89. Sofıane Feghoulı
Yedekler
34. Okan Kocuk, 99. Fatih Öztürk, 13. Oghenekaro Peter Etebo, 18. Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 19. Ömer Bayram, 27. Chrıstıan Nekadıo Luyındama, 49. Valentıne James Ozornwafor, 54. Emre Kılınç, 77. Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, 80. Ali Yavuz Kol
Teknik Sorumlu
Goller
Emre Akbaba,8.dk (f), Sofıane Feghoulı,17.dk (f), Ryan Henk Donk,45+1.dk (h), Younes Belhanda,64.dk (f), Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka,90+2.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Taylan Antalyalı 5.dk
Oyundan Çıkanlar
Arda Turan 69.dk, Taylan Antalyalı 69.dk, Emre Akbaba 84.dk, Younes Belhanda 84.dk, Sofıane Feghoulı 76.dk
Oyuna Girenler
Oghenekaro Peter Etebo 69.dk, Ömer Bayram 69.dk, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka 84.dk, Emre Kılınç 84.dk, Muhammed Kerem Aktürkoğlu 76.dk
Yukatel Denizlispor İlk 11
29. Costel Fane Pantılımon, 2. Tıago Jorge Olıveıra Lopes, 3. Muhammet Özkal, 8. Radoslaw Pawel Murawskı, 9. Hadı Sacko, 7. Hugo Rodallega Martınez, 14. Matthıeu Cangnı Dossevı, 20. Recep Niyaz, 28. Angelo Nicolas Sagal Tapıa, 21. Zakarya Bergdıch, 91. Fabıano Leısmann
Yedekler
19. Cenk Gönen, 25. Veton Tusha, 23. Sakıb Aytaç, 65. Mert Sarıkuş, 77. Emirhan Kaşcıoğlu, 88. Alihan Kalkan, 94. Muhammed Eren Kıryolcu, 17. Ahmad Yasın, 76. Özer Özdemir, 24. Federıco Nıcolas Varela Escudero
Teknik Sorumlu
Yalçın Koşukavak
Goller
Muhammet Özkal,60.dk (k), Veton Tusha,48.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hugo Rodallega Martınez 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Hadı Sacko 46.dk, Zakarya Bergdıch 62.dk, Matthıeu Cangnı Dossevı 62.dk
Oyuna Girenler
Veton Tusha 46.dk, Sakıb Aytaç 62.dk, Ahmad Yasın 62.dk
Süper Lig 20. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|18
|12
|2
|4
|41
|21
|38
|20
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|2
|4
|38
|22
|38
|16
|3
|Galatasaray
|19
|11
|3
|5
|40
|17
|36
|23
|4
|Gaziantep FK
|19
|9
|7
|3
|33
|23
|34
|10
|5
|Hatayspor
|19
|9
|4
|6
|28
|24
|31
|4
|6
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|30
|13
|7
|Trabzonspor
|19
|8
|6
|5
|23
|22
|30
|1
|8
|Fatih Karagümrük
|18
|7
|6
|5
|30
|24
|27
|6
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|7
|6
|6
|27
|25
|27
|2
|10
|Göztepe
|19
|6
|7
|6
|28
|22
|25
|6
|11
|Antalyaspor
|19
|6
|7
|6
|20
|26
|25
|-6
|12
|Çaykur Rizespor
|19
|6
|6
|7
|26
|34
|24
|-8
|13
|Sivasspor
|18
|5
|8
|5
|20
|22
|23
|-2
|14
|Başakşehir FK
|19
|6
|5
|8
|25
|31
|23
|-6
|15
|Konyaspor
|19
|6
|4
|9
|27
|27
|22
|0
|16
|Kasımpaşa
|18
|6
|4
|8
|21
|29
|22
|-8
|17
|Kayserispor
|19
|5
|4
|10
|14
|23
|19
|-9
|18
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|19
|38
|19
|-19
|19
|BB Erzurumspor
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|16
|-16
|20
|MKE Ankaragücü
|18
|4
|3
|11
|21
|30
|15
|-9
|21
|Denizlispor
|19
|3
|5
|11
|18
|36
|14
|-18
Süper Lig 20. hafta Fikstür sonuçları
|19.01.2021
|Kayserispor
|2-0
|Başakşehir FK
|19.01.2021
|Trabzonspor
|3-1
|Konyaspor
|19.01.2021
|Göztepe
|4-0
|Gençlerbirliği
|20.01.2021
|Galatasaray
|6-1
|Denizlispor
|20.01.2021
|Çaykur Rizespor
|3-0
|Gaziantep FK
|20.01.2021
|Hatayspor
|1-2
|Yeni Malatyaspor
|21.01.2021
|BB Erzurumspor
|Alanyaspor
|21.01.2021
|MKE Ankaragücü
|Kasımpaşa
|21.01.2021
|Sivasspor
|Fenerbahçe
|21.01.2021
|Fatih Karagümrük
|Beşiktaş