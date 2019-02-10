Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

GALATASARAY 3-1 TRABZONSPOR

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 yenmeyi başardı. Mbaye Diagne, sarı-kırmızılılarında 21. dakikada bulduğu penaltıyı gole çevirerek ilk maçında fileleri havalandırdı. Hugo Rodallega 30. dakikadaki şık golüyle skoru eşitlerken, maçın yıldızı Younes Belhanda 45. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Faslı yıldız 51. dakikada tekrar sahneye çıkarak fileleri buldu ve skor 3-1 oldu. Galatasaray 39 puana yükseldi, Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Fatih Terim'in ekibi ligde bir sonraki maçını Kasımpaşa deplasmanında oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

80'

Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Martin Linnes, Abdulkadir Parmak'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

73'

Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Sofiane Feghouli kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

67'

Trabzonspor bu dakikalarda kısa paslarla rakip yarı alanda etkili olmaya çalışıyor.

60'

Maçın 3'te 2'lik bölümü geride kalırken topla oynama yüzdelerinde Galatasaray'ın üstünlüğü göze çarpıyor.

58'

Trabzonspor'un bu dakikalarda sağ kanattan Yusuf Yazıcı ile üst üste kullandığı kornerlerde Fernando Muslera pozisyonları önlemeyi başarıyor.

55'

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Marcao kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

51'

Sofiane Feghouli golde asisti yapan oyuncu oluyor.

51'

GOOOLL!!! Galatasaray, Younes Belhanda'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor.

46'

Hakem Ümit Öztürk ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya konuk ekip Trabzonspor başlıyor.

45'

Hakem Ümit Öztürk ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı ev sahibi Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45'

GOOOLL!!! Galatasaray, Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle maçta tekrar öne geçiyor.

42'

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Hugo Rodallega kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

38'

Anthony Nwakaeme'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Hugo Rodallega'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

30'

Anthony Nwakaeme golde asisti yapan oyuncu oluyor.

30'

GOOOLL!!! Trabzonspor, Hugo Rodallega'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

24'

Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Badou Ndiaye arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Badou Ndiaye'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

20'

GOOOLL!!! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golü ile maçta öne geçiyor.

20'

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına Mbaye Diagne geçiyor.

18'

Pozisyon sonrasında Arda Akbulut, hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

18'

Galatasaray penaltı kazanıyor. Arda Akbulut'un Henry Onyekuru'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösteriyor.

16'

Trabzonspor gole yaklaşıyor. Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza alanında sol çaprazda topla buluşan Hugo Rodallega'nın kaleye gönderdiği şutunda açıyı iyi kapatan Fernando Muslera topu uzaklaştırmayı başarıyor.

14'

Younes Belhanda'nın ceza sahası dışında kaleye gönderdiği şutunda Arda Akbulut topa hakim olmayı başarıyor.

12'

Galatasaray bu dakikalarda rakip kalede olan baskısını artırıyor. Ceza sahası dışında topla buluşan Martin Linnes'in hızla içeri girerek kaleye gönderdiği şutunda Arda Akbulut topa hakim olmayı başarıyor.

8'

Pozisyon sonrasında Mbaye Diagne, hakem Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

6'

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Younes Belhanda'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Hugo Rodallega kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

3'

Karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyon ev sahibi Galatasaray'dan geliyor. Younes Belhanda'nın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mbaye Diagne'nin, bekletmeden ayağının dışıyla kaleye gönderdiği şutunda top solundan az farkla auta çıkıyor.

1'

Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı! İki takıma da başarılar dileriz.

GALATASARAY'IN İLK 11'LERİ

Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TRABZONSPOR'UN İLK 11'LERİ

Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

GALATASARAY’DA 2 FUTBOLCU YOK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu cezaları nedeniyle Trabzonspor’a karşı süre alamayacak. Süper Lig’in 20. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören futbolcular Fernando Reges ve Sinan Gümüş, cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

JOSE SOSA KADRODA

Trabzonspor, kendi tesislerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Jose Sosa’nın antrenmanda yer aldığı, Filip Novak ve Uğurcan Çakır’ın ise son çalışmaya katılmadıkları öğrenildi.

TRABZONSPOR BU SEZON "ÜÇ BÜYÜKLER"E KARŞI KAYBETMEDI

Trabzonspor, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında bu sezon maç kaybetmedi. İlk yarıda evindeki maçlarda Galatasaray’ı 4-0, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, İstanbul’da Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor ayrıca, yarın sahadan galip ayrılması durumunda Galatasaray’ı deplasmanda 840 gün sonra yenmiş olacak. Bordo-mavililer, rakibi karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Ekim 2016’da almıştı.

DIAGNE’NIN ILK HEYECANI

Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne, ilk kez bir karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ara transfer döneminde Kasımpaşa’dan 10 milyon avro bonservis ücretiyle kadroya katılan Senegalli futbolcu, lacivert-beyazlı takımdan kalan cezasını tamamladı. Ligin ilk yarısından sarı kart cezası bulunan 27 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa’nın Ziraat Türkiye Kupası’nda Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı son 16 turu ilk maçından sonra kırmızı kart görerek 4 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Diagne, sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’nın ligde 18. haftada Çaykur Rizespor’la yaptığı maçta görev alamadı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa’dayken Aytemiz Alanyaspor ile kupa rövanşında ve 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen Diagne, Galatasaray’a transfer olduktan sonra da 20. haftada ligdeki Aytemiz Alanyaspor ile kupadaki Hatayspor müsabakalarında sahaya çıkamadı. Ligin ilk yarısında 20 gol atan Mbaye Diagne’nin Trabzonspor karşılaşmasıyla Galatasaray’daki ilk maçına çıkacak.