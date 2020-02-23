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Galatasaray, zorlu derbiye Zorlu'dan hareket etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Galatasaray, zorlu derbiye Zorlu'dan hareket etti

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, Zincirlikuyu'daki Zorlu Center'da bulunan bir otelden ayrılarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Zincirlikuyu'da bulunan bir otelde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, Zorlu'daki kampın ardından bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde 17.10 gibi ayrıldı. Galatasaray takım otobüsü çıkarken taraftarlar tezahüratlarla destek oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takım otobüsünden ve taraftarlardan detaylar

Kaynak: DHA




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