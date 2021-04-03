Galatasaray, zorlu Hatayspor deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 32.hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç 3 Nisan Cumartesi günü ( bu akşam) oynanacak. Bein Sports HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kovid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un ekibinden Aleks Taşçıoğlu ve Abdülkadir Bitigen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR- GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER

Hatayspor'un Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'i şöyle: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Kamara, Diouf

Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel ilk 11'i ise şöyle : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao

BOUPENDZA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'nın koronavirüs test sonucuna göre kadroda olup olmayacağı belli olacak. Oyuncu kadroda olursa ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.