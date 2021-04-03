Galatasaray, zorlu Hatayspor deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'in 32.haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Peki Hatayspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Hangi statta oynanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'de milli maç arasının ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 32.hafta maçında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
HATAYSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç 3 Nisan Cumartesi günü ( bu akşam) oynanacak. Bein Sports HD1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kovid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un ekibinden Aleks Taşçıoğlu ve Abdülkadir Bitigen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
HATAYSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?
Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
HATAYSPOR- GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'LER
Hatayspor'un Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'i şöyle: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Kamara, Diouf
Galatasaray'ın Hatayspor maçı muhtemel ilk 11'i ise şöyle : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao
BOUPENDZA GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Hatayspor'un golcü oyuncusu Boupendza'nın koronavirüs test sonucuna göre kadroda olup olmayacağı belli olacak. Oyuncu kadroda olursa ikinci yarıda şans bulması bekleniyor.