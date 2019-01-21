Galatasaray’a Bolu’da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Boluspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası için ikinci kez geldiği Bolu'da, taraftarlar tarafından meşalelerle karşılandı.

Edinilen bilgiye göre, Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, yarın Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen karşılaşmayı yarın saat 19.45'de yapacak olan Galatasaray, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir otele taraftarların coşkulu karşılamasıyla girdi.

Geniş güvenlik önleminin alındığı otel önünde toplanan taraftarların yaktığı meşalaler nedeniyle alanı duman kapladı. Bariyerlerin arkasından sarı kırmızılı kafilenin fotoğrafını çekmek için yarışan taraftarlar dakikalarca tezahüratta bulundu.

Fatih Terim'e yoğun ilgi gösteren taraftarlar, Terim'e çiçek ve atkı hediye etti. Kafilenin otele girmesiyle taraftarlar da otel önünden ayrıldı.

Kaynak: İHA