Galatasaray Tuzlaspor maç sonucu | Galatasaray Tuzlaspor maç özeti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u ağırladı.

Galatasaray - Tuzlaspor maçının 53. dakikasında Tuzlaspor, Galatasaray karşısında Sadık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada ise Erdinç'in golü ile Tuzlaspor maçı 2-0 yaptı.

Tuzlaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

16. dakikada Selçuk İnan’ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Taşdemir aşırtma bir vuruş yapmak istedi ancak topu az farkla auta gönderdi.

25. dakikada Selçuk İnan’ın ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde bulunan Taylan Antalyalı vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

32. dakikada Yasin’le yaptığı verkaç sonrasında topu tekrar kontrol eden Erdinç ceza sahası dışından sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Selçuk İnan direkt kaleye gönderdi. Kaleci Bayram topu zorlukla kornere çıkardı.

43. dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı kornerde savunmadan seken topu kontrol eden Emre Mor düzeltip vurdu, kaleci Bayram bu pozisyonda gole izin vermedi.

45+2. dakikada Nagatomo sağ kanattan son çizgiye inip ortasını yaptı. Taylan Antalyalı'nın vuruşunda kaleci Bayram yine başarılıydı ve topa sahip oldu.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Tuzlaspor, Galatasaray karşısında Sadık'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Muhammed Akarslan savunmadan önce son anda araya girerek topu takım arkadaşı Sadık Baş'a kazandırdı. Ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Sadık, kalecinin çıktığını farkederek aşırtma vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

57. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emre Mor ortasını yakın direğe doğru gönderdi. Savunmadan seken top uzak direğin hizasındaki altıpas çizgisine doğru indi. Emin Bayram gelen topa gelişine rövaşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Mücadelenin 77. dakikasında Galatasaray'da sinirler gerildi. Önce Tuzlaspor kalecisi Bayram, Adem'le yaşadığı pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Ardından Bayram ayağa kalktığında Adem kendini yere bıraktı. Sonrasında Ahmet Çalık ile kaleci Bayram arasında bir tartışma yaşandı. Ardından hakem ve iki takım futbolcularının araya girmesi ile maç kaldığı yerden devam etti.

Mücadelenin 77. dakikasında Galatasaray'da sinirler gerildi. Önce Tuzlaspor kalecisi Bayram, Adem'le yaşadığı pozisyon sonrası kendini yere bıraktı. Ardından Bayram ayağa kalktığında Adem kendini yere bıraktı. Sonrasında Ahmet Çalık ile kaleci Bayram arasında bir tartışma yaşandı. Ardından hakem ve iki takım futbolcularının araya girmesi ile maç kaldığı yerden devam etti.

81. dakikada Younes Belhanda'nın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem Büyük sağ ayağının içi ile vuruşunu yaptı ancak kaleci Bayram Olgun sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

Maçta dakikalar 88'i gösterdiğinde Tuzlaspor'da Muhammed Akarslan taça çıkan topu geriye doğru topukla fırlattığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada Tuzlaspor 10 kişi kalmasına rağmen bulduğu atakla skoru 2-0'a getirmeyi başardı ve Umut Sönmez golü kaydeden isim oldu. Tuzlaspor, Umut Sönmez ile farkı ikiye çıkarttı! Topla birlikte ceza yayı sağ tarafına sokulan Umut Sönmez takım arkadaşı Gökcan Kaya ile duvar pası yaparak ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor’u konuk eden Galatasaray, sahada yedek ağırlıklı bir kadroyla yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada bu sezon daha az forma şansı bulan futbolcuları görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de hafta sonunda Trabzonspor ile oynadığı maça göre ilk 11’de 10 değişiklikle Tuzlaspor karşısına çıktı. Japon futbolcu Yuto Nagatomo, hem Trabzonspor hem de kupa maçında ilk 11’de başlayan tek oyuncu oldu.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı’nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı.

Ziraat Türkiye Kupası’na bu turda dahil olan Galatasaray, Tuzlaspor maçına Okan Kocuk, Yuto Nagatomo, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün ve Emre Mor ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Erencan Yardımcı, Ercan Şirin, Süleyman Luş ve Ferhan Evren oturdu.

EMİN BAYRAM İLK KEZ A TAKIMLA BİR MAÇA ÇIKTI

Galatasaray’da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık’a formayı verdi. Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11’de başladı.