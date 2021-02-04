Galatasaray'a Gedson Fernandes piyangosu! 1 yıl daha uzatma hakkına sahip...

Süper Lig'de ara transferin son günlerini oldukça hareketli geçiren Galatasaray, transferin son gününde Benfica'nın genç oyuncusu Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu sezonun ilk devresini Tottenham'da kiralık geçiren Portekizli genç oyuncu, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'da forma şansı bulmakta zorlanmıştı. 22 yaşındaki oyuncunun potansiyelinin yüksek olduğu konuşulurken, transferin tamamlanmasında Fatih Terim ve Rui Costa arasındaki iyi ilişkiler, kolaylık oluşturdu.

KİRALAMA, 1 SEZON DAHA UZATILABİLİR

Ara transfer döneminde 6 aylığına Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes'in sarı-kırmızılılara 1 sezon daha kiralanabileceği ortaya çıktı.

Radyospor programında Özgür Sancar'ın konuğu olan Portekiz'in en çok satan spor gazetelerinden Record'un haber direktörü Sergio Krithinas, "Öğrendiğime göre, Galatasaray sezon sonundaki şartlara göre kiralık sözleşmeyi 1 sezon daha uzatma hakkına sahip" dedi.

"GALATASARAY TARAFTARI ONU ÇOK SEVECEK"

Oyuncunun potansiyelini de değerlendiren Krithinas, "Galatasaray potansiyeli büyük bir futbolcu aldı. Bence son derece başarılı bir transfer operasyonuna imza attılar. Benfica'nın da tercihi Galatasaray'dı; çünkü büyük bir kulüpte, oynamasını istediler. Topla oyunda mükemmel. Durdurulması gerçekten zor. Tam da Türk taraftarların seveceği nitelikte bir oyuncu... Bence Galatasaray taraftarı onu çok sevecek; çünkü oyunu yoğun biçimde oynar." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN RUI COSTA İLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR"

Transferin tamamlanmasında etkili olan Fatih Terim ve Rui Costa ilişkisine de değinen Sergio Krithinas, "Fatih Terim'in Rui Costa ile iyi ilişkileri var. Costa İtalya'da oynarken, Terim onun teknik direktörüydü. Bu iyi ilişkiler de Gedson'un transferini kolaylaştırdı" şeklinde konuştu.