Galatasaray'a “Herkes için adalet istiyoruz” açıklaması sonrası şok!

Galatasaray Kulübü ve başkan Mustafa Cengiz, dün kulübün resmi internet sitesinden yapılan “Herkes için adalet istiyoruz” başlıklı açıklama nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında yaşanan olaylar sebebiyle dün Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verilen 5 maçlık müsabakalardan men cezasının ardından Galatasaray resmi internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan açıklamada "Herkes için adalet istiyoruz!" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezanın hakkaniyet ölçülerine uygun olmadığı belirtilmişti.

İşte kulübün açıklaması

"Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, teknik direktörümüz Fatih Terim'e verdiği beş maçlık ceza hakkaniyet ölçülerine uygun değildir.

Söz konusu kararın, adil ve kamuoyu vicdanına uygun şekilde verilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na kulübümüz tarafından gerekli başvuru yapılacaktır.

Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır.

Bu cezayla birlikte, Covid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."