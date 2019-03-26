Diagne sakatlık mı geçirdi?

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sarı kırmızılı takıma Mitroglou'nun ardından bir kötü haber de Diagne'den geldi.

DIAGNE SAKATLIK MI GEÇİRDİ?

Galatasaray'da Mitroglou'nun ardından Diagne de milli takım maçında sakatlandı.

Senegal ile Mali arasında oynanan karşılaşmada 11'de başlayan Mbaye Diagne, sakatlık yaşadı.

Oyuna devam edemeyen golcü yıldız, sedyeyle sahayı terk etti.

Yıldız ismin sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

DIAGNE KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

1991'de Senegal'in başkenti Dakar'da dünyaya gelen Mbaye Diagne, futbola İtalya'da başladı. Şimdilerde Serie D'de mücadele veren AC Bra'da kendini gösteren Diagne, 2013'te 100 bin euro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu.

Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.