Galatasaray'a Milot Rashica şoku! İstenen bonservis bedeli dudak uçuklattı

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanarak lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Galatasaray, oynadığı son 3 maçı kazanarak iyi bir çıkış yakaladı. Sarı kırmızılı takımın yakaladığı çıkışta büyük pay sahibi olan ve gösterdiği performansla alkış toplayan Kosovalı kanat oyuncusu Rashica için sarı kırmızılı yönetim harekete geçmişti.

BONSERVİS BEDELİ ÇOK GELDİ

Sezon sonu kiralandığı Norwic City'ye geri dönecek olan futbolcuyu bonservis bedelinin ödeyerek kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, bonservis bedelli sonrası geri adım attı.

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Rashica'yı 5 ila 7 milyon Euro bir bedelle kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı takım 18 milyon Euro'luk rakamı çok buldu. Sarı kırmızılı takımın Rashica konusunda ne yapacağı ise merak konusu oldu.

RASHİCA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı kırmızılı takımda 8 maçta çıkan Rashica 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Öte yandan Kosovalı kanat oyuncunun bonservis bedeli Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.