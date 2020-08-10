Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray'da şu ana kadar yalnızca Arda Turan ile resmi olarak sözleşme imzalandı. Galatasaray'ın yeni sezonun hazırlık kampı sürecine girmeden önce, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle anlaştığı ve kısa sürede resmi açıklamaların geleceği belirtiliyordu. Çarşamba günü başlayacak olan kamp sürecinin yaklaşmasına rağmen sarı-kırmızılı ekipte Arda Turan harici bir oyuncu ile resmi imzalar atılmadı.

Transferi şu ana kadar sakin geçiren Galatasaray için Polonya basınından yeni bir isim ortaya atıldı. Lech Poznan forması giyen Kamil Jozwiak'ın sarı-kırmızılı ekiple anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. 22 yaşındaki genç futbolcu kanatlarda görev alabiliyor. Fatih Terim'in istediği gibi hızlı ve bitirici özellikleri bulunan kanat oyuncusu için, 2 milyo Euro'luk bir teklif yapıldı.

POZNAN TEKLİFİ AZ BULDU

Lech Poznan'nın Jozwiak için istediği rakam 2 milyon Euro'dan daha yüksek ve bu yüzden Galatasaray'ın teklifi kabul edilmedi. Poznan'ın Jozwiak için belirlediği bonservis bedeli en az 3 milyon Euro olarak belirtiliyor.

KAMIL JOZWIAK KİMDİR?

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, terch edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü.

Kamil Jozwiak, bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol 7 asist üretti ve kanat performansıyle izleyenleri kendine hayran bıraktı.