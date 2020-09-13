Galatasaray'a Premier Lig'den bir transfer daha: Jack Wilshere

Süper Lig'de açılış haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray, orta saha transferinde arayışlarını sürdürüyor. Son iki sezonda Premier Lig'den birçok oyuncu transfer eden sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde de Premier Lig'i tercih etti. West Ham'da kontratını feshetmesi beklenen Jack Wilshere, A Spor'un haberine göre Galatasaray ile el sıkıştı.

Ligin ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında Taylan'ın performansıyla taraftarı etkilemesi, Galatasarayı yeni bir orta saha transferinden vazgeçirmedi. Sarı-kırmızılılar 6-8 pozisyonlarında oynayabilecek tecrübeli bir orta saha aramaya devam ediyor. İngiltere'de uzun yıllar Arsenal forması giyen Jack Wilshere, Galatasaray'ın gündeminde. Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla performansı düşen Wilshere, sarı-kırmızılılar ile 3 yıllığına anlaştı.

FATİH TERİM'DE ONAY VERDİ

3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun kısa sürede açıklanması bekeleniyor. 28 yaşındaki yıldıza 1 milyon euro imza parası ödeneceği öğrenildi. İlk yıl 1.1 milyon, sonraki seneler 2.1 ve 3.1 milyon euro verileceği kaydedildi. Galatasaray'ın 2018 yılında Arsenal forması giydiği dönemde de gündemine gelen İngiliz orta saha için Fatih Terim'in onay verdiği bildirildi. Bu transferi İdari Menajer Şükrü Hanedar ile ismi son günlerde sıkça geçen menajer Willim D'Avilla tarafından yürütülüyor.