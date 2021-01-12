Galatasaray'a şok! Henry Onyekuru transferinde yeni bir pürüz!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'inde ısrarla istediği Henry Onyekuru'nun transferinin ara transfer döneminde bitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Yıldız futbolcu ile üçüncü kez anlaşan sarı-kırmızılılar, adeta gün saymaya başlamıştı. Galatasaray'a geri dönmek istediğini her fırsatta belirten Henry Onyekuru, bireysel idmanlarını yaparken giydiği Galatasaray logolu eşofmanlar ile de dikkat çekmişti.

Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın sunduğu kiralık + satın alma opsiyonu, Monaco kulübü tarafından kabul edildi. Ancak Fransız ekibi, son anda bir pürüz daha ortaya çıkardı.

Onyekuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.