Galatasaray'a şok! Henry Onyekuru transferinde yeni bir pürüz!
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılan Henry Onyekuru transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Yıldız futbolcunun kulübü Monaco, bonservis bedelini yukarıya çekti.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'inde ısrarla istediği Henry Onyekuru'nun transferinin ara transfer döneminde bitmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Yıldız futbolcu ile üçüncü kez anlaşan sarı-kırmızılılar, adeta gün saymaya başlamıştı. Galatasaray'a geri dönmek istediğini her fırsatta belirten Henry Onyekuru, bireysel idmanlarını yaparken giydiği Galatasaray logolu eşofmanlar ile de dikkat çekmişti.
Nijeryalı oyuncu için Galatasaray'ın sunduğu kiralık + satın alma opsiyonu, Monaco kulübü tarafından kabul edildi. Ancak Fransız ekibi, son anda bir pürüz daha ortaya çıkardı.
Onyekuru için 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli isteyen Monaco, yine Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokan bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.