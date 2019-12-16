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Galatasaray'a şok! Paris'ten soruşturmayla döndüler

UEFA, Paris Saint Germain-Galatasaray maçındaki olaylardan dolayı Galastaray Spor Kulübü'ne soruşturma başlattı. Soruşturma UEFA tarafından 4 başlık altında duyuruldu.

Galatasaray'a şok! Paris'ten soruşturmayla döndüler

UEFA, PSG-Galatasaray maçındaki olaylar dolayısıyla Galatasaray'a 4 başlıkta disiplin soruşturması başlattığını duyurdu:

1) Taraftarların meşale yakması.

2) Sahaya yabancı madde atılması.

3) Taraftarların zararlı hareketleri

4) Takımın uygunsuz davranışı. (6 oyunsunun bu maçta sarı kart görmesi)

Ayrıntılar geliyor...

 

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