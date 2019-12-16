Galatasaray'a şok! Paris'ten soruşturmayla döndüler
UEFA, Paris Saint Germain-Galatasaray maçındaki olaylardan dolayı Galastaray Spor Kulübü'ne soruşturma başlattı. Soruşturma UEFA tarafından 4 başlık altında duyuruldu.
UEFA, PSG-Galatasaray maçındaki olaylar dolayısıyla Galatasaray'a 4 başlıkta disiplin soruşturması başlattığını duyurdu:
1) Taraftarların meşale yakması.
2) Sahaya yabancı madde atılması.
3) Taraftarların zararlı hareketleri
4) Takımın uygunsuz davranışı. (6 oyunsunun bu maçta sarı kart görmesi)
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Etiketler : UEFA, PSG, maç, soruşturma
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