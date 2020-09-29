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  3. Galatasaray'a Zimbabveli orta saha: Marvelous Nakamba!

Galatasaray'a Zimbabveli orta saha: Marvelous Nakamba!

Süper Lig'de derbi sonrası transferde hareketli günler yaşayan Galatasaray'da, orta saha transferi için yeni isimler ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılar, Zimbabveli orta saha oyuncusu Nakamba ile ilgileniyor.

Galatasaray'a Zimbabveli orta saha: Marvelous Nakamba!

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Derbide orta saha ve kanatlardaki eksikliği gün yüzüne çıkan sarı-kırmızılılarda, Fatih Terim'in de transfer mesajıyla birlikte yönetim çalışmalarını hızlandırdı. Finasal Fair Play dolayısıyla yeni transfer yapabilmek için öncellik oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda. Bu doğrultuda Marcao ve Belhanda'nın satılması gündemde. Transferde öncelikle bütçesini hazırlaması gereken sarı-kırmızılılarda, kiralık transferlerde olası. 

Derbi sonrası orta saha transferinde aşama kaydetmek isteyen yönetim, Zimbabveli orta saha oyuncusu Marvelous Nakamba'yı gündemine aldı. Aston Villa'da forma giyen Nakamba ile daha önce de temas kurulmuştu. Tekrardan Aston Villa yönetimi ile görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, kulüp ve oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. 

Galatasaray'a Zimbabveli orta saha: Marvelous Nakamba!

TERİM SICAK BAKIYOR

Nakamba'nın transferini yakından takip eden Fatih Terim, oyuncunun takıma katılmasına sıcak bakıyor. Transferin ise 2-3 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Nakamba bu sezon A.Villa'da sadece 2 maçta görev aldı. Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith ona lig maçında görev vermedi. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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