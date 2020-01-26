Galatasaray’da 2 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde son oynadıkları Denizlispor maçının 11'ine göre Konyaspor karşısında sağ bekte Linnes'in yerine Mariano'ya, defansta da cezalı Marcao'nun bölgesine Ahmet Çalık'a görev verdi.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih, ligdeki son Denizlispor müsabakasına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Terim, sağ bekte Mariano'ya görev verirken, cezalı Marcao'nun yerine de Ahmet Çalık'a şans verdi. Sarı-kırmızılılar, Konya karşısına Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Mario Lemina, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao 11 ile çıktı.

Yedeklerde ise Okan, Şener, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı ve Işık Kaan bekledi.

Sezonun ikinci yarısında oynanan 1'i Süper Lig ve 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 resmi maçta görev alamayan Mariano, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte tekrar formasına kavuştu.

Hafta içinde Türkiye Kupası'daki Çaykur Rizespor maçında da görev alan Ahmet Çalık bu müsabakada Marcao'nun yerine Donk ile savunmanın ortasındaki ikili oldu.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Yuto Nagatomo, Jimmy Durmaz, Henry Onyekuru, Florin Andone ve Christian Luyindama kadroda bulunmuyor.

Kaynak: İHA