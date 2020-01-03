Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı.
Mustafa Cengiz: Geçmişe değil geleceğe yatırım yapıyoruz
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.
açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT