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  3. Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı

Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı.

Galatasaray'da Arda Turan defteri açılmadan kapandı

Mustafa Cengiz: Geçmişe değil geleceğe yatırım yapıyoruz

Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi.

açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA




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