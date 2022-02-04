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  3. Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

Galatasaray Aytaç Kara'nın Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takıma katılacak oyuncuların yanı sıra iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon beklentilerin altında kalan ve takımdan ayrılması gündem gelen Aytaç Kara'yı resmen takımdan gönderdi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı kiraladığını açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANDI

İzmir ekibi, Galatasaray'da yeterli sayıda forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada "1993 doğumlu oyuncu Aytaç Kara sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. Aytaç, Altay'da profesyonel olduktan sonra Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi. Aytaç Kara'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

BEKLENTİLERİN UZAĞINDA KALDI

Sezon başında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki Aytaç Kara'nın yabancı sınırı da varken takım içerisinde rotasyon oluşturması bekleniyordu. Deneyimli orta saha beklentilerin uzağında kaldı ve sarı-kırmızılılarda 12 maçta süre alırken skor katkısı veremedi.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

AYRILIK AÇIKLAMASI YAPTI

Aytaç Kara da ayrılığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli futbolcu Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Daha güçlü dönebilmek için formasını onurla taşıdığım Galatasaray kulübüne kısa süreli de olsa veda ediyorum. Her zaman elimden gelenin fazlasını yapmanın huzuru ile birlikte doğru zamanda büyük başarılara imza atabileceğimden emin olarak ayrılıyorum. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da ayrılık! Aytaç Kara Göztepe'ye kiralandı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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