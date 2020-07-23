Galatasaray'da ayrılıkların arkası kesilmiyor!

Süper Lig'de sezonu kupasız tamamlayacak olan Galatasaray'da yeni sezon öncesinde transfer ve yenileme çalışmaları devam ederken, ayrılıkların da arkası kesilmiyor. Kadroda bulunan Mariano, Selçuk İnan ve Nagotomo'nun ayrılıklarından sonra teknik heyette de Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da sezon sonu ayrılacağı söylenmişti.

Skorer'in Fatih Terim'in yedek kulübüseinde bir numaralı adamı olan Levent Şahin'de, Süper Lig'de takım çalıştırma isteği doğrultusunda sezon sonunda Galatasaray'da ki görevinden ayrılacak. Fatih Terim, yeni sezonun kadrosunu kurmaya çalışırken, teknik ekibi yenileme çalışmalarına da devam ediyor.

Levent Şahin'in birinci adam olma isteği ile sarı-kırmızılılardan ayrılmayı seçmesi sonucu Hatayspor'a yakın olduğu belirtildi.

Teknik ekibe yeni isimleri katacak olan Terim, futbolu bırakmasının ardından Selçuk İnan'ı teknik kadroya almayı istiyordu. Selçuk'un ardından Hakan Balta'nın da yeni sezonda kulübede yer alacağına dair haberler ortaya çıkmıştı.

AYHAN AKMAN İKNA EDİLEMEDİ

Fatih Terim’in Selçuk İnan ve Hakan Balta’dan sonra Ayhan Akman’ı getirmeyi düşündüğü belirtildi. Ancak Akman ikna edilemedi. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Necati Ateş’in de gelecek sezon aktif görev alması bekleniyor.

Levent Şahin'in ardından Fatih Terim'in birinci yardımcısının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı.